Minimálna mzda síce porastie, ale ľudia to pri zvyšovaní cien nepocítia. Je to almužna, hovorí opatrovateľ

Zamestnanci pracujúci za minimálnu mzdu dostanú vo februári viac peňazí. Prilepšiť by si mali o 66 eur, nakoľko sa najnižšia mzda podľa stupňa náročnosti práce zvýšila zo 750 na 816 eur. Porástli totiž príplatky za nadčasy, sviatky, nočné či víkendové služby, z čoho však nie sú veľmi nadšení zamestnávatelia. Informuje TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk.

Tí, ktorí sú odmeňovaní podľa odpracovaných hodín, majú po novom minimálnu hodinovú mzdu 4,69 eura v hrubom. Toto zvýšenie ovplyvní podľa údajov ministerstva práce približne 121 700 zamestnancov, ktorí v období január až september 2024 pracovali za minimálnu mzdu.

Nepokryje im to ani bežný nákup

Napriek tomuto nárastu mnohí zamestnanci tvrdia, že zvýšenie nepokryje rastúce životné náklady a ani bežný nákup. Opatrovateľ Juraj, ktorý pracuje za minimálnu mzdu, pre televíziu uviedol, že by mala byť určite vyššia, aby z nej ľudia dokázali vyžiť.

„Pre ľudí to znamená zvýšenie úplne minimálne, z tých 66 eur, je to v hrubom, ak odpočítame od toho odvody, tak možnože ľuďom sa to navýši o nejakých 25 eur, čo naozaj nepocítia pri dnešnom zvyšovaní cien. Dnes na slušný život človek potrebuje minimálne 1000 až 1200 eur a dnešná minimálna mzda to neodzrkadľuje. Je to almužna,“ doplnil Juraj.

Zmena pri výpočte minimálnej mzdy

Od januára 2026 tiež dôjde k zmene pri výpočte minimálnej mzdy, kedy bude v platnosti nový mechanizmus.

„Tento mechanizmus sa však v zákone mení, a to tak, že už to nebude 57 % z priemernej mzdy, ale 60 % priemernej mzdy. Čiže minimálna mzda pôjde skokom hore, a jej konkrétna výška bude záležať od toho ako štatistický úrad spočíta priemernú mzdu na SR za rok 2024,“ vysvetlil Jozef Mihál, bývalý minister práce a odborník.

Firmy však tieto zmeny nevnímajú pozitívne. Budú mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie. Už teraz im rastú vstupné suroviny, náklady na dopravu, mzdové náklady či bojujú s nedostatkom pracovnej sily.