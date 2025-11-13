Mikroodvod je podľa daňových poradcov diskriminačný, ministerstvo žiadajú o úpravu zákona

Od januára čaká samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) zásadná zmena. Po novom už ich postavenie nebude závisieť od toho, či dosahujú príjmy z podnikania, ale od samotného faktu, že majú aktívne oprávnenie na výkon zárobkovej činnosti.
Znamená to, že aj tí, ktorí reálne nepodnikajú, no disponujú licenciou, napríklad daňoví poradcovia, architekti, geodeti, veterinári, mediátori či exekútori, budú musieť platiť minimálne sociálne odvody vo výške 131,34 eura mesačne. Povinnosť začne platiť od 1. júla 2026 a dotkne sa aj osôb, ktoré si doteraz privyrábali len okrajovo, vrátane študentov, dôchodcov či rodičov na materskej dovolenke.
Paradoxná situácia
Nový systém sa podľa Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) dotkne aj tých, ktorí majú oprávnenie len preto, že ho vyžaduje ich zamestnávateľ, hoci podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene nevykonávajú. Komora upozorňuje, že títo pracovníci sa tak dostanú do paradoxnej situácie. Budú musieť platiť sociálne odvody ako podnikatelia, aj keď žiadne podnikateľské príjmy nemajú.
„V praxi to znamená, že všetkým týmto osobám vznikne povinnosť platiť odvody, ak budú mať aktívne oprávnenie na výkon činnosti, a to bez ohľadu na to, či túto činnosť vykonávajú vo vlastnom mene a dosahujú príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti, alebo ju vykonávajú len v mene svojho zamestnávateľa,“ vysvetľuje daňová poradkyňa Mária Sameková.
Problém podľa nej spočíva aj v tom, že takto určený mikroodvod nebude možné započítať ako daňový výdavok. „Daňový poradca, ktorý vykonáva činnosť výlučne v závislej činnosti ako zamestnanec alebo konateľ v poradenskej spoločnosti, si túto položku nebude môcť uplatniť v daňových výdavkoch, keďže nedosahuje príjmy z podnikania,“ upozorňuje Sameková. Rovnako si týmto odvodom nebude môcť znížiť základ dane zo závislej činnosti, pretože nejde o výdavok súvisiaci s jeho zamestnaním.
Diskriminačná úprava
Slovenská komora daňových poradcov preto považuje pripravovanú úpravu za diskriminačnú a vyzvala Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby návrh zákona prehodnotilo. Komora žiada zachovať doterajší spôsob posudzovania SZČO podľa dosahovaných príjmov, ktorý bol podľa nej administratívne menej náročný a osvedčil sa v praxi.
Alternatívne navrhuje umožniť osobám s aktívnym oprávnením vyhlásiť čestným vyhlásením, že nevykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť, a tým sa vyhnúť povinnosti platiť sociálne odvody. SKDP tiež odporúča zbaviť tejto povinnosti všetkých, ktorí už odvody odvádzajú z iného titulu, napríklad zo zamestnania.
Zmena, ktorú štát odôvodňuje snahou o spravodlivejšie nastavenie systému sociálneho poistenia, tak podľa odborníkov paradoxne zasiahne najmä skupiny, ktoré v skutočnosti nepodnikajú. Pre mnohých držiteľov profesijných licencií to môže znamenať nielen finančnú záťaž, ale aj zbytočnú byrokraciu. Daňoví poradcovia preto apelujú, aby zákonodarcovia ešte pred jeho účinnosťou pristúpili k legislatívnym úpravám, ktoré zohľadnia reálne výkony a nie iba formálne oprávnenia.