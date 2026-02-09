Maloobchod má za sebou mimoriadne slabý rok, Slováci nakupujú iba základný tovar

Slovenský maloobchod má za sebou slabý rok a ani tradične silné predvianočné obdobie nedokázalo nepriaznivý vývoj zvrátiť. Podľa údajov Štatistického úradu SR klesli maloobchodné tržby po očistení o infláciu v roku 2025 medziročne o 1,2 %, čím sa skončil pozitívny trend z roku 2024, keď tržby reálne vzrástli o viac ako štyri percentá.
December, ktorý býva pre obchodníkov kľúčovým mesiacom, sa stal zároveň najhorším mesiacom celého roka. Tržby v ňom medziročne prepadli o päť percent a v porovnaní s novembrom po sezónnom očistení stagnovali.
Výrazný prepad online predaja
Pod slabý decembrový výsledok sa najvýraznejšie podpísal prepad online predaja. Tržby e-shopov a zásielkového predaja boli medziročne nižšie takmer o 15 percent, čo predstavovalo najväčší negatívny príspevok k celkovému výsledku maloobchodu. Výrazne klesli aj tržby v hyper- a supermarketoch, a to o 2,5 percenta, ako aj v špecializovaných predajniach s tovarom pre domácnosť, nábytkom a elektronikou, kde pokles dosiahol takmer desať percent. Medziročne nižšie tržby zaznamenalo až šesť z deviatich sledovaných zložiek maloobchodu.
Celoročné čísla potvrdzujú, že nejde len o jednorazové zakolísanie. Reálny pokles tržieb v roku 2025 zaznamenala väčšina segmentov maloobchodu, pričom najviac k nemu prispel viac než sedempercentný pokles v e-shopoch a zásielkovom predaji a šesťpercentný prepad v predajniach s tovarom pre domácnosť. O viac než 11 percent klesli tržby aj v predajniach s knihami, športovými potrebami a hračkami.
Naopak, pozitívnym prvkom zostal predaj základného tovaru. Tržby v predaji textilu, obuvi, liekov a kozmetiky vzrástli o 4,4 percenta a mierny rast, na úrovni 1,3 percenta, zaznamenali aj hyper- a supermarkety.
Analytik 365.bankTomáš Boháček upozorňuje, že výsledky potvrdzujú pretrvávajúcu opatrnosť domácností. „Výsledky maloobchodu za december potvrdili, že spotrebiteľský dopyt zostáva krehký a predvianočné nákupy už nedokázali vykompenzovať slabý priebeh roka,“ konštatuje. Za najväčšie sklamanie považuje práve rozsah prepadu v e-shopoch a v tovaroch dlhodobej spotreby, čo podľa neho naznačuje, že domácnosti naďalej odkladajú väčšie výdavky a správajú sa opatrnejšie, než by zodpovedalo samotnému rastu reálnych miezd.
Maloobchod je významnou brzdou rastu
Podobne situáciu hodnotí aj analytik Slovenskej sporiteľneMatej Horňák, podľa ktorého bol decembrový prepad tržieb prekvapivo hlboký. „Maloobchodné tržby v decembri skončili pod našimi očakávaniami, keď medziročne poklesli o 5 %,“ uvádza a dodáva, že negatívny výsledok v e-shopoch bol o to výraznejší, že časť slabého výkonu je ovplyvnená vysokou porovnávacou základňou z minulého roka, keď domácnosti predzásobovali pred zvýšením DPH. Aj on poukazuje na to, že spotrebiteľská nálada zostáva pesimistická, čo súvisí s konsolidačnými opatreniami, vyššou infláciou a obavami o vývoj pracovného trhu.
Z pohľadu širšej ekonomiky je slabý maloobchod významnou brzdou rastu. Podľa Tomáša Boháčka zostáva spotreba domácností najslabším článkom ekonomického oživenia a bude tlmiť rast HDP aj na začiatku roka 2026.
„Domácnosti si udržiavajú vysokú mieru opatrnosti a časť zlepšenia príjmovej situácie využívajú skôr na obnovu finančných rezerv než na zvýšenie spotreby,“ upozorňuje. V najbližších mesiacoch preto očakáva len volatilný vývoj tržieb mierne nad nulou, keďže spotrebu budú naďalej zaťažovať vyššie regulované ceny, konsolidačné opatrenia a psychologická neistota.
Určitý náznak zlepšenia by mohol prísť až v druhej polovici roka 2026. Matej Horňák pripomína, že v tomto roku sa očakáva rast reálnej spotreby domácností o viac než jedno percento, podporený približne päťpercentným rastom nominálnych miezd a kompenzáciami cien energií prostredníctvom energošekov. Zároveň však upozorňuje, že kľúčovým rizikom zostáva dôvera spotrebiteľov. Ak sa výraznejšie nezlepší, priaznivejšie mzdové čísla sa do vyšších nákupov premietnu len pomaly a domáci dopyt bude ekonomiku brzdiť aj naďalej.