Slováci vidia prínos podnikateľov, no systém im podľa nich hádže polená pod nohy

Slováci vnímajú podnikateľov pozitívne a považujú ich za dôležitých pre ekonomiku a fungovanie krajiny, avšak väčšina z nich by sa do podnikania sama nepustila. Hlavnou príčinou nie je nedostatok nápadov či ochoty pracovať, ale neistota a nedôvera v podnikateľské prostredie na Slovensku. Vyplýva to z prieskumu realizovaného koncom roka 2025 agentúrou Focus na vzorke 1050 respondentov pre BNI Slovensko.
Podnikanie je vnímané ako riziko
Prieskum odhalil výrazný paradox: spoločnosť si podnikateľov váži, no nevníma podnikanie ako bežnú životnú cestu, ale ako rizikovú a výnimočnú možnosť určenú pre „odvážnych“ alebo „vyvolených“. Medzi hlavné obavy patria vysoké dane a odvody, byrokracia, časté zmeny pravidiel a pocit, že v prípade neúspechu podnikateľov systém nepotrebuje, ale trestá.
„Slovensko nemá problém s vnímaním podnikateľov, problém je v dôvere k podnikateľskému prostrediu,“ povedala Natália Vicsápiová, CEO BNI Slovensko. Podľa nej ľudia vedia, že podnikatelia vytvárajú pracovné miesta a hodnoty, no podnikanie považujú za „skok do prázdna“, čo brzdí jeho rozvoj.
Výrazné generačné rozdiely prieskum ukázal aj v postoji k podnikaniu. Mladí ho spájajú so slobodou, sebarealizáciáciou a nápadmi, zatiaľ čo staršie generácie cítia väčšie riziko a strach zo zlyhania.
Ľudia sa boja nestability, nie práce
Podľa riaditeľa Focusu Martina Slosiarika ľudia sa neboja práce či konkurencie na trhu, ale nestability pravidiel, administratívnej záťaže a možných nepriaznivých následkov v prípade neúspechu.
BNI Slovensko zdôrazňuje, že diskusia o podnikaní by sa mala zamerať najmä na vytváranie predvídateľného a bezpečného podnikateľského prostredia, nie len na motiváciu jednotlivcov. „Ľudia nepotrebujú presviedčať, že podnikanie je dobré, oni to vedia. Potrebujú však cítiť podporu a istotu, že prípadný neúspech ich nezničí,“ dodala Vicsápiová.
BNI Slovensko dlhodobo spolupracuje s podnikateľmi a živnostníkmi po celom Slovensku a zdôrazňuje význam dôvery, spolupráce a vzájomnej podpory ako kľúčových faktorov úspešného podnikania. Je súčasťou globálnej organizácie Business Network International, ktorá už viac ako 40 rokov poskytuje platformu na budovanie obchodných vzťahov a podporuje podnikateľskú komunitu prostredníctvom networkingu aj špecializovaných podujatí ako BNI Focus Day.