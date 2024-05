Ženy na Slovensku si ťažšie vytvoria finančnú rezervu, nižšie zárobky sa prejavujú aj na výške dôchodkov

Ženy v porovnaní s mužmi viac pracujú, no menej zarábajú. A ako ukázal prieskum 365.bank, v dôsledku nízkych príjmov má optimálnu finančnú rezervu o pätinu menej žien ako mužov. Až 60 % pracujúcich žien nedisponuje dostatočným finančným vankúšom.

Na Slovensku ženy zarábajú v priemere o pätinu menej ako muži. To pri výške priemernej mzdy predstavuje rozdiel viac ako 300 eur mesačne.

Dostanú len 83 centov

Táto skutočnosť sa zvykne ilustrovať aj na takzvanom ženskom eure. Z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy len 83 centov.

Ako doplnila hovorkyňa 365.bank Linda Valko Gáliková, výsledkom tejto situácie môže byť aj to, že pre ženy je náročnejšie tvoriť si finančnú rezervu a úspory. To zasahuje do ich finančnej stability a nezávislosti.

„Nižšie zárobky sa pritom prejavujú aj na výške dôchodkov. Tieto poberajú ženy v priemere o sto eur mesačne nižšie,“ uvádza Valko Gáliková.

Rozdiely vidno už u slobodných žien

Rozdiely vyplývajúceho z nerovnocenného odmeňovania a následne rozdielnu výšku úspor pritom možno sledovať už u slobodných a bezdetných žien.

Zatiaľ čo skoro 6 z 10 mužov bez záväzkov disponuje dostatočnou finančnou rezervou, zo slobodných žien bez potomkov má rezervu v potrebnej výške šiestich platov len tretina.

Zber dát do prieskumu sa uskutočnil prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos od 19. do 24. apríla na vzorke 1 050 respondentov.