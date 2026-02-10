Konsolidácia priniesla nižšie mzdy a vyššie daňové odvody. Vláda presúva náklady na bežných ľudí, tvrdí Gröhling - VIDEO

Konsolidačné opatrenia vlády Roberta Fica sa podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) už naplno prejavili v peňaženkách ľudí. SaS tvrdí, že januárové výplaty priniesli zamestnancom nižšie čisté mzdy a živnostníkom skokový nárast odvodového zaťaženia, pričom vláda podľa opozície namiesto šetrenia na vlastnej prevádzke presúva náklady na pracujúcich. Liberáli hovoria o systematickom zvyšovaní daní a odvodov, ktoré oslabuje kúpnu silu domácností a zhoršuje podnikateľské prostredie.
Pokles čistých príjmov
Predseda SaS Branislav Gröhling upozorňuje, že pokles čistých príjmov sa dotýka ľudí naprieč príjmovými skupinami. Zamestnanci podľa neho pracujú za rovnakých podmienok ako doteraz, no na účet im prichádza menej peňazí.
„Ľudia robia rovnako, majú rovnakú hrubú mzdu, ale na účet im príde menej,“ uviedol Gröhling s tým, že zvýšené daňové a odvodové zaťaženie sa netýka luxusných výdavkov štátu, ale bežných pracujúcich. Kritiku adresoval priamo vláde, keď dodal, že tí, „ktorí nemajú haciendu, vírivku alebo machovú stenu v kancelárii“, napriek tomu konsolidáciu zaplatia.
Ozdravovanie verejných financií
Podľa Gröhlinga nejde o ozdravovanie verejných financií v pravom slova zmysle, ale o riešenie rozpočtových problémov na úkor ekonomicky aktívnych ľudí. „Toto nie je konsolidácia, toto je daň z mafie, ktorú platia zamestnanci, živnostníci a podnikatelia za neschopnosť vlády šetriť na sebe,“ vyhlásil. Zvýšené zaťaženie práce podľa neho odrádza talentovaných ľudí od zotrvania na Slovensku a znižuje motiváciu podnikať.
Konkrétne čísla prináša podpredseda SaS Marián Viskupič. Ten poukazuje na to, že pri mzde okolo 1 600 eur v hrubom ide o pokles čistého príjmu v rozsahu viac než 100 eur ročne, pri vyšších platoch dokonca o niekoľko stoviek eur. Tento výpadok prichádza v čase, keď domácnosti čelia rastúcim nákladom na bývanie, energie a potraviny. „Zamestnanci už v januárových výplatách vidia pokles čistého príjmu,“ konštatuje Viskupič.
Jednoduchší a transparentnejší daňový systém
Ešte výraznejší zásah podľa SaS pocítili živnostníci. Viskupič upozorňuje, že vláda im zvýšila povinné odvody skokovo o desiatky eur mesačne, čo v ročnom vyjadrení znamená takmer tisíc eur navyše. Navyše od júla 2026 majú podľa platnej legislatívy platiť povinné odvody aj v mesiacoch, keď nemajú žiadny príjem.
„To je likvidačné pre malé živnosti, rodičov, dôchodcov či študentov,“ varuje podpredseda SaS s tým, že opatrenia nezohľadňujú realitu drobného podnikania ani kolísanie príjmov.
Liberáli tvrdia, že existuje alternatíva, ako verejné financie stabilizovať bez znižovania čistých príjmov pracujúcich. SaS presadzuje jednoduchší a transparentnejší daňový systém, ktorý by podľa nej podporil ekonomický rast a zvýšil motiváciu pracovať a podnikať. Medzi kľúčové návrhy zaraďuje zavedenie rovnej dane, zjednodušenie systému DPH, zrušenie dane z finančných transakcií a zníženie a zjednodušenie odvodov.