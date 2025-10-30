Kolísavé ázijské trhy po stretnutí Trumpa so Si Ťin-pchingom

Americký prezident Donald Trump označil svoje stretnutie s čínskym kolegom Si Ťin-pchingom za „úžasné“.
Ázijské akciové trhy vo štvrtok kolísali po stretnutí prezidentov USA a Číny, ktoré viedlo k dohode o zmiernení napätia medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.

Americký prezident Donald Trump označil svoje stretnutie s čínskym kolegom Si Ťin-pchingom za „úžasné“. Čínsky vodca zasa podľa štátnych médií povedal, že dosiahli „konsenzus“ v ekonomických a obchodných otázkach.

Analytik Julian Evans-Pritchard z Capital Economics uviedol, že zrušenie niektorých ciel nebude mať veľký dopad, keďže čínski exportéri ich už do značnej miery ignorovali, no zmiernenie napätia odstránilo bezprostredné riziko výrazného zvýšenia ciel, čo pozitívne ovplyvňuje krátkodobý ekonomický výhľad.

Reakcie akciových trhov boli tlmené, pričom hlavný japonský index uzavrel bezo zmeny, Šanghaj a Sydney uzavreli s miernym poklesom a v poslednej hodine obchodovania si pohoršil aj Hongkong. Soul zakončil deň mierne v pluse, čiastočne vďaka technologickému gigantu Samsung Electronics, ktorý zaznamenal 32-percentný nárast zisku v treťom štvrťroku.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,6 % na 64,51 USD za barel.

