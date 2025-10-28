Ázijské trhy mierne klesli po Trumpovej návšteve Japonska

Ázijské trhy v utorok mierne klesli po prudkom raste z predchádzajúceho dňa, keď investori spracovávali informácie o návšteve amerického prezidenta Donalda Trumpa v Japonsku pred jeho dôležitým stretnutím s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktoré sa uskutoční tento týždeň v Južnej Kórei.
Trump sa v Tokiu stretol s novou japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou, pričom vyhlásil, že Spojené štáty sú „spojencom na najsilnejšej úrovni“. Bieleho domu oznámil podpis dohody o dodávkach kovov vzácnych zemín, čo je kľúčový sektor, v ktorom dominuje Čína a ktorý prehlbuje napätie medzi Washingtonom a Pekingom.
Takaičiová sa stala prvou japonskou premiérkou, akciový trh v Tokiu dosiahol nový rekord
Takaičiová tiež povedal, že Japonsko čelí „bezprecedentne vážnemu bezpečnostnému prostrediu“, čo je odkaz na geopolitické napätie, ktoré je základom Trumpovho turné po Ázii.
Japonský index Nikkei 225 uzavrel deň so stratou 0,6 percenta na úrovni 50 219,18 bodu po tom, čo v pondelok prvýkrát prekročil hranicu 50-tisíc bodov. Podobne klesli aj akcie v Hongkongu, Šanghaji, Tchaj-peji a Sydney, zatiaľ čo v Soule sa trh zotavil z viac ako percentného poklesu a uzavrel so stratou 0,8 percenta.
Trhy si vydýchli: Napätie medzi Čínou a USA sa zmiernilo, akcie rastú
Silný začiatok týždňa na Wall Street bol podľa analytika Chrisa Westona z Pepperstone poháňaný správami o blížiacej sa obchodnej dohode medzi USA a Čínou. Napriek pretrvávajúcim obchodným napätiam medzi Washingtonom a Pekingom, vrátane hrozieb Trumpa na uvalenie ďalších ciel na Čínu od 1. novembra, zostáva nálada na trhoch optimistická.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zostala stabilná na úrovni 65,63 USD za barel.