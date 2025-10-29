Ázia šialene rastie. Akciové trhy lámu rekordy a investori oslavujú

Ázijské akciové trhy v stredu prudko vzrástli a zodpovedali rekordným ziskom Wall Street z predchádzajúceho dňa, keďže dôvera investorov v technológie umelej inteligencie a nadchádzajúce zníženie úrokových sadzieb v Spojených štátoch dosahuje vrchol.
Rast podporila aj rastúca viera v dohodu, ktorá by mala zabrániť škodlivej obchodnej vojne medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, keďže americký prezident Donald Trump sa má vo štvrtok v Južnej Kórei stretnúť so svojím čínskym kolegom Si Ťin-pchingom.
Trump velebí čínskeho vodcu: V Hollywoode nie je nikto ako Si Ťin-pching
Japonský index Nikkei 225 vyskočil o viac ako dve percentá, zatiaľ čo Soul vzrástol o viac ako jedno percento. Oba trhy dosiahli rekordné maximá. Tiež Tchaj-pej si v stredu pripísal viac ako jedno percento a Šanghaj zaznamenal mierne zisky. Sydney skončilo so stratou, zatiaľ čo Hongkong bol zatvorený z dôvodu štátneho sviatku.
Počas ranného obchodovania v Európe si mierne polepšil Londýn. Paríž však mierne klesol a Frankfurt nad Mohanom stagnoval.
Ázijské trhy mierne klesli po Trumpovej návšteve Japonska
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,1 % na 64,36 USD za barel.