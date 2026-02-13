Káva, kakao a zlato. Koľko stojí láska v roku 2026?

Valentín 2026 sa podľa analytika finančných trhov XTB Mateja Bajzíka zapíše ako jedna z najdrahších osláv za poslednú dekádu. Tradičná kombinácia čokolády, kávy a šperku je tento rok citeľne drahšia, hoci nie všetky komodity sa vyvíjali rovnako. Kým ceny kakaa a kávy už oproti minulému roku klesli, drahé kovy zažili extrémnu rally.
Kakao, ktoré v roku 2024 šokovalo trhy cenou blížiacou sa k 13 000 dolárom za tonu, sa dnes obchoduje približne pri 3 700 dolároch. To je o 65 percent menej než pred Valentínom 2025. Napriek tomu sa lacnejšia surovina zatiaľ naplno nepremietla do cien v obchodoch.
Výrobcovia totiž stále dopredávajú zásoby nakúpené za rekordné ceny. Podobne je na tom aj káva, ktorej cena medziročne klesla približne o 30 percent, no stále zostáva výrazne vyššia než pred niekoľkými rokmi.
Šperky pod tlakom zlata a striebra
Najväčší cenový tlak však prichádza z trhu drahých kovov. Zlato sa po minuloročných úrovniach okolo 3 000 dolárov za uncu dnes pohybuje nad hranicou 5 000 dolárov, čo znamená medziročný nárast o dve tretiny. Ešte dramatickejší vývoj zaznamenalo striebro, ktoré z úrovní okolo 30 dolárov za uncu vyskočilo až k 120 dolárom a aktuálne sa drží nad 80 dolármi.
Zlato sa dostáva do centra pozornosti investorov, dlhodobá udržateľnosť rastu je však otázna
Ceny šperkov však nerástli rovnako prudko ako ceny surových kovov. Dôvodom je nižšia rýdzosť – napríklad bežné 14-karátové zlato obsahuje len 58,5 percenta čistého kovu. Zvyšok tvoria lacnejšie prímesi. Šperky tak medziročne zdraželi približne o 20 až 30 percent.
„Treba si tiež uvedomiť, že pri kúpe šperku platíte za remeselnú prácu a maloobchodnú prirážku. Prsteň vážiaci len niekoľko gramov často stojí viac než celá unca rýdzeho zlata. Z investičného hľadiska je to kľúčové: v prípade spätného predaja v ťažkých časoch vám zlatník ponúkne len ‚šrotovú hodnotu‘,“ vysvetľuje Matej Bajzík.
Zaujímavý paradox prinášajú diamanty. Kým zlato a striebro rástli, diamantový trh oslabuje. Dôvodom je masívny nástup laboratórne vytvorených diamantov, ktorých ceny v posledných rokoch klesli o viac než 80 percent. Trh prírodných diamantov tak čelí silnému tlaku a ich investičná atraktivita je podľa analytikov obmedzená.
Valentín online: menej používateľov, viac platieb
Valentín však nehýbe len cenami komodít, ale aj spotrebiteľským správaním. Podľa dát Visa Consulting & Analytics patrí február medzi najaktívnejšie mesiace roka pre používateľov online zoznamiek, a to nielen na Slovensku, ale v celom regióne strednej a východnej Európy. Hoci po pandémii odišli príležitostní používatelia, zostala stabilná skupina lojálnych klientov, ktorí sú ochotní míňať viac.
Keď peniaze ničia pokoj v rodine: Ekonomická neistota sa presúva do vzťahov
Takmer polovica Slovákov už online zoznamky vyskúšala, no platiť za prémiové služby je ochotných približne 29 percent z nich. Najviac skúseností majú ľudia vo veku 27 až 35 rokov, no vyššiu ochotu platiť vykazujú respondenti vo veku 45 až 53 rokov. Partnera cez internet si našiel takmer každý štvrtý Slovák.
S rastúcou aktivitou však rastie aj riziko podvodov. „Je dôležité mať na pamäti, že podvodníci sú majstrami manipulácie a zámerne sa stavajú do pozície zraniteľných osôb, aby si získali dôveru,“ upozorňuje Ľubica Gubová, country manažérka Visa pre Slovensko. Varovnými signálmi sú žiadosti o peniaze, nezrovnalosti v príbehoch či neochota stretnúť sa osobne alebo cez videohovor.
Akcia namiesto parfumu?
Valentín však môže byť aj investičnou príležitosťou. Podľa Mateja Bajzíka môže byť alternatívou k tradičným darčekom kúpa akcie značky, ktorú má partner rád. „Rozdiel v hodnote takéhoto darčeku je obrovský – kým make-up sa časom minie, akcia môže roky vytvárať hodnotu,“ hovorí analytik.
Rok 2025 ukázal rozdielne výsledky v módnom a kozmetickom segmente. Akcie spoločnosti LVMH vzrástli približne o 17 percent, Hermès o 5 percent a skupina Kering si pripísala zhruba 49 percent. Silný rast zaznamenali aj L’Oréal, Inditex či Estée Lauder. Naopak, akcie Prada klesli približne o 26 percent, hoci firma rozšírila portfólio o značku Versace. Švajčiarsky holding Richemont si pripísal približne 29 percent.
Dôležitým fenoménom je tzv. lipstick effect – efekt rúžu. V časoch neistoty spotrebitelia obmedzujú veľké nákupy, no doprajú si menší luxus, ako je kozmetika či doplnky. Práve preto sa beauty segment často ukazuje ako stabilnejší než čistý high-end luxus.
Valentín 2026 tak spája romantiku s realitou finančných trhov. Či už ide o drahší prsteň, predraženú čokoládu alebo prémiové členstvo na zoznamke, láska má tento rok jasnú cenovku. A hoci burzové grafy vedia vyzerať dramaticky, základom vzťahu napokon zostáva niečo, čo sa v dolároch ani eurách vyčísliť nedá.