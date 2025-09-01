J&T Banka s polročným ziskom 166 miliónov eur, výnosy z poplatkov a provízií stúpli o 53 percent

J&T Banka dosiahla v prvom polroku čistý konsolidovaný zisk 166 miliónov eur. Bilančná suma bola na úrovni 12,9 miliardy eur a spravovaný majetok klientov bol za 14,3 miliardy eur. čisté výnosy z poplatkov a provízií sa zvýšili o 53,7 % na 85 miliónov.
Pod nárast sa podpísal rast objemu majetku v správe, ako aj priaznivé výsledky v rámci emisií, administrácie a obchodovania s finančnými nástrojmi.
Stabilný vývoj zaznamenalo podľa vyjadrení spoločnosti aj úverové portfólio, ktoré ku koncu júna bolo v sume 4,6 miliardy eur pri medziročnom náraste o 9 %.
„Podnikatelia tak nestrácajú chuť rásť a expandovať doma aj na zahraničných trhoch. Zároveň priaznivý vývoj rizikových nákladov v sledovanom období prispel k udržaniu vysokej kvality úverového portfólia a k nízkemu podielu nevýkonných úverov na jeho celkovom objeme,“ uviedla spoločnosť.
J&T Banka pôsobí v oblasti privátneho a investičného bankovníctva. Do bankového holdingu patria okrem slovenskej J&T Banky aj česká J&T Banka, ako aj banka v Chorvátsku, či v Nemecku a taktiež banková skupina 365.bank.