Infláciu na Slovensku spomaľovali len potraviny, rast cien tlačili nahor služby a opäť aj pohonné látky

Po letnom spomalení inflácia na Slovensku v septembri opäť mierne zrýchlila. Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahla medziročná miera inflácie 4,3 %. Je to druhá najvyššia hodnota v roku 2025. Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,2 %.
„Inflačné tlaky prichádzajú predovšetkým z rastúcich cien potravín a služieb. V septembri ceny medziročne stúpli vo všetkých dvanástich spotrebiteľských kategóriách,“ uviedol Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne. Najväčší medziročný rast zaznamenali oblasti vzdelávanie o 9,8 %, reštaurácie a hotely o 9,3 % a rôzne tovary a služby o 6,6 %.
Hlavným motorom inflácie sa stali služby
Podľa Tomáša Boháčka z 365.bank sa po piatich mesiacoch rastu potraviny konečne postarali o spomalenie inflácie. „Ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli medziročne len o 3,6 %, čo je najnižšia hodnota od začiatku roka,“ vysvetlil.
Hlavným motorom inflácie sa tak stali služby, a to reštaurácie, ubytovanie, školstvo a finančné produkty. Zdražené pohonné látky po dlhšom čase opäť prispeli k rastu cien, zatiaľ čo dovolenky a cestovanie pomohli tlmiť celkový nárast.
Zlacneli oleje aj múčne výrobky
Aj Národná banka Slovenska potvrdila, že inflácia sa udržala nad hranicou štyroch percent už piaty mesiac po sebe. Analytik Branislav Karmažin (NBS) upozornil, že „zdražovanie tovarov naberá na sile, a to najmä v dôsledku prenosu vyšších dovozných cien„.
Podľa NBS za rok vzrástli ceny obchodovateľných tovarov o približne 2 %, pričom pohonné látky po predchádzajúcom poklese opäť zdraželi. „Ceny benzínu a nafty budú v nasledujúcich mesiacoch závisieť od dopytu po rope a rozhodnutí krajín OPEC+ o jej ťažbe,“ dodal Karmažin.
Ceny spracovaných a nespracovaných potravín pritom v septembri klesli, vďaka čomu sa spomalila aj potravinová inflácia. Zlacneli oleje, tuky, zelenina aj múčne výrobky. Dvojciferný rast si však stále držia produkty z mlieka a vajec. „V októbri očakávame citeľné spomalenie rastu cien potravín,“ doplnil analytik NBS.
Výhľad ostáva zmiešaný
Podľa Slovenskej sporiteľne je súčasná inflácia výsledkom široko rozložených cien naprieč tovarmi a službami, pričom ju ovplyvňuje aj zvýšená DPH a iné konsolidačné opatrenia. Kľúčovú úlohu pri tlmení inflácie zohrávajú cenové stropy na energie, ktoré vláda predĺžila aj na rok 2026. Ich zrušenie by infláciu výrazne zvýšilo, no zároveň ich udržanie sťažuje fiškálnu konsolidáciu.
Výhľad do konca roka ostáva zmiešaný. Analytici predpokladajú, že inflácia sa v októbri a novembri môže priblížiť k 4 %, no v decembri opäť mierne zrýchli a dosiahne maximum okolo 4,5 %. Očakávaná priemerná inflácia za celý rok 2025 sa bude pohybovať na úrovni 4 %, teda nad priemerom eurozóny.