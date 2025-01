Hodnota úspor Slovákov v bankách je ohrozená, analytik varuje pred infláciou

Vlastníci bežných, sporiacich a termínovaných účtov na Slovensku by mali byť ostražití. O dvanásť mesiacov môžu totiž zistiť, že si zo svojich úspor v bankách dokážu kúpiť menej ako dnes, varuje finančný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.

Boj proti inflácii

„Nehrozí, že by niekto z účtov odcudzil peniaze, no práve inflácia spôsobí, že hodnota peňazí klesne,“ konštatuje Škriniar.

Súčasný stav bankových vkladov v kombinácii s predpokladanou infláciou môže znamenať, že klienti bánk prídu o 2,2 miliardy eur. „To v priemere znamená, že v budúcom roku každý Slovák potrebuje navyše zarobiť 400 eur, aby si za úspory kúpil to isté čo v tomto roku,“ vysvetľuje Škriniar.

Hoci banky sú vhodným miestom na uschovanie peňazí v prípade mesačných výdavkov, z dlhodobého hľadiska peniaze v nich strácajú na hodnote v dôsledku inflácie. „Aj keď sa úspory úročia, vyšší zostatok nemusí znamenať vyššiu kúpnu silu,“ uvádza analytik.

Investičné produkty

Škriniar odporúča investície ako efektívny nástroj na boj proti inflácii. Podielové fondy, ktoré investujú do akcií, dlhopisov, zlata alebo nehnuteľností, predstavujú dostupné riešenie. „Aj keď nesú so sebou investičné riziko, to sa dá minimalizovať diverzifikáciou, pravidelnými investíciami a dlhodobou držbou,“ uvádza Škriniar.

Na bežnom účte odporúča mať peniaze potrebné na bežné mesačné výdavky, na sporiacom či termínovanom účte úspory na niekoľkomesačné výdavky a pre ďalšie úspory zvážiť investície do rôznych fondov.

Pre správny výber investičných produktov navrhuje konzultácie s nezávislým finančným sprostredkovateľom s licenciou od Národnej banky Slovenska. „Ich zoznam je dostupný na stránkach NBS,“ uzatvára Škriniar.