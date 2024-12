Vyšší výnos, menej impulzívnosti a motivácia k finančnej nezávislosti lákajú ženy k investičným rozhodnutiam

Dlhodobé investovanie sa stáva čoraz častejšie súčasťou finančného plánovania žien, a to nielen z dôvodu ochrany pred infláciou, ale aj pre zabezpečenie budúcnosti. Podľa Lucie Šimonovej zo spoločnosti Finax ženy majú prirodzený sklon byť menej impulzívne pri dočasných poklesoch trhu. To ich robí vhodnými pre pasívne investovanie.

Jednou z príčin je, že ženy sú často menej sebavedomé pri investičných rozhodnutiach. Výskumná spoločnosť Thinks Insight & Strategy zistila, že iba 38 % žien si verí pri investovaní, zatiaľ čo u mužov to bolo až 53 %. Práve to však môže byť pre ženy výhodou. Nižšia sebaistota ich motivuje, aby sa do detailov informovali predtým, ako investujú.

Podľa štúdie švajčiarskej banky UBS ženy dosahujú o 1,8 % vyššie výnosy ako muži. Ženy však čelia aj ekonomickým výzvam, ako je nižší príjem a rozdiely v mzdách. Štatistické údaje poukazujú na to, že na Slovensku ženy zarábajú o 17,8 % menej ako muži, čo má dosah na ich schopnosť vytvoriť finančnú rezervu. Z každého eura, ktoré zarobí muž, dostane žena štatisticky len 81,6 centa.

Práve investovanie je pre ženy ideálnou cestou, ako doplácať na platový rozdiel v ich neprospech. Ženy zároveň žijú dlhšie ako muži, takže o to viac potrebujú myslieť na vlastnú budúcnosť aj po finančnej stránke. Ďalším z argumentov v prospech investovania je prirodzená snaha žien zabezpečiť čo najlepšiu budúcnosť pre svoje deti.