Firma Philip Morris International v treťom kvartáli predala takmer 40 miliárd bezdymových produktov

Až 38 % celkových čistých výnosov nadnárodnej spoločnosti Philip Morris International (PMI) v treťom kvartáli tohto roka pochádzalo z predaja bezdymových produktov. Firma vo výsledkoch za uvedené obdobie tiež uviedla, že dve pätiny (40 %) hrubého zisku tvorili bezdymové produkty. Na dovedna 92 trhoch sa počas kvartálu končiaceho v septembri predalo dovedna takmer 40 miliárd kusov takýchto výrobkov.

PMI sa dlhodobo usiluje o nasmerovanie svojho podnikania predovšetkým do bezdymových produktov. Spoločnosť sa o správnosti tohto trendu presvedčila už v októbri predminulého roka, keď zaznamenala vyššie tržby v porovnaní s prognózami a akcie firmy vzrástli na rekordné maximá.

Jacek Olczak, ktorý je výkonným riaditeľom spoločnosti, sa v tom čase v rozhovore pre CNBC vyjadril, že „cigarety by mali patriť do múzea“. PMI investovala viac ako 12,5 miliardy dolárov do vývoja, vedeckej dokumentácie a komercializácie bezdymových produktov. „Naša vízia a naše poslanie sú úplne správne,“ skonštatoval Olczak, ktorý je presvedčený o dobrom smerovaní spoločnosti.