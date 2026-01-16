Európska komisia schválila žiadosť Slovenska o platbu z Plánu obnovy a odolnosti vo výške 591 miliónov eur

Európska komisia v piatok kladne posúdila šiestu žiadosť Slovenska o platbu vo výške 591 miliónov eur z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý tvorí základ Európskeho nástroja obnovy. Ide o zásadný krok smerom k uskutočneniu reforiem a investícií viazaných na túto žiadosť v oblasti podnikateľského prostredia, digitalizácie, vzdelávania, správy vecí verejných, ekologického hospodárstva, trhu práce, výskumu a zdravia.
Vytvorenie regionálnych centier
Komisia dospela k názoru, že Slovensko uspokojivo splnilo všetkých 8 míľnikov a 11 cieľov stanovených vo vykonávacom rozhodnutí Rady. Opatrenia viazané na túto žiadosť o platbu prinesú občanom a podnikom na Slovensku pozitívnu zmenu. Medzi kľúčové opatrenia patrí vytvorenie regionálnych centier na podporu škôl a lepší prístup k operáciám fibrilácie predsiení.
Čo sa týka podpory škôl, Slovensko sprevádzkovalo o 40 centier kurikulárneho manažmentu s tímami pripravenými pomáhať pri vykonávaní reformy učebných osnov, zlepšovať vzdelávanie a podporovať zamestnancov škôl.
Hospodársky a finančný výbor
Slovensko vybavilo tri kardiovaskulárne ústavy vyspelými technológiami na liečbu fibrilácie predsiení, zvýšilo efektívnosť postupov a poskytlo pacientom lepší prístup k vysokokvalitnej starostlivosti. Vďaka tomu došlo k zlepšeniu kardiologickej starostlivosti na Slovensku.
Komisia teraz poslala svoje kladné predbežné posúdenie plnenia míľnikov a cieľov na základe revidovaného plánu Hospodárskemu a finančnému výboru, ktorý má štyri týždne na vydanie stanoviska. Slovensko predložilo svoju šiestu žiadosť o platbu 30. júna 2025.
Plán obnovy a odolnosti Slovenska obsahuje širokú škálu investičných a reformných opatrení. Bude sa financovať z grantov v hodnote 6,4 miliardy eur. Platba Slovensku sa môže uskutočniť, až keď k nej vydá kladné stanovisko Hospodársky a finančný výbor a Komisia prijme rozhodnutie o platbe.