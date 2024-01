Európska komisia o slovenskom štátnom rozpočte: postup nebol dodržaný a deficit bude rásť

Európska komisia (EK) k návrhu slovenského štátneho rozpočtu konštatuje, že Slovensko nedodržalo stanovený postup, ktorý predpokladá vydanie stanoviska pred samotným schválením rozpočtu.

Podľa hodnotenia sa bude deficit rozpočtu verejnej správy tento rok zvyšovať a zároveň bude vyšší, ako predpokladá rozpočet. Hlavný dôvod je podľa hodnotenia metodické zaznamenanie prefinancovania energopomoci v súlade s metodikou ESA2010.

Príjmy z eurofondov

Potvrdzuje sa predpoklad Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), že príjmy z eurofondov, ktoré slúžili na financovanie minuloročnej energopomoci, budú pravdepodobne započítané do výsledkov roka 2023.

To znižuje deficit v roku 2023 o 0,4 % HDP a zároveň ho zvyšuje o 0,3 % HDP v tomto roku. Komisia tak očakáva, že deficit vzrastie z 6,1 % HDP na 6,3 % HDP v tomto roku. EK negatívne hodnotí plošnú nákladnú energopomoc, čo znamená riziko nedosiahnutia súladu s odporúčaním Rady EÚ.

Hodnotenie sa tiež negatívne zmieňuje o znížení odvodov do druhého piliera, ktoré síce krátkodobo zlepšuje bilanciu verejnej správy. No dlhodobo neprispieva k udržateľnosti dôchodkového systému, keďže to znamená vyššie verejné výdavky do budúcnosti. Preto ho komisia nezahŕňa do čistého vplyvu nových opatrení.

Nesúlad s európskym výdavkovým pravidlom

Podľa komisie tak nové opatrenia na strane výdavkov a príjmov celkovo navyšujú deficit o 0,6 % HDP. Výdavky tak rastú o 1 % rýchlejšie ako odporúčané maximálne tempo podľa pravidiel EK, teda 6,7 % vs. 5,7 % medziročne. To znamená nesúlad s európskym výdavkovým pravidlom o 0,4 % HDP, zhruba 500 mil. eur.

Komisia konštatuje, že hrozí, že prijatý rozpočet nie je v súlade s odporúčaním Rady EÚ. Komisia preto vyzýva na prijatie potrebných opatrení na zosúladenie rozpočtu s odporúčaniami Rady EÚ.