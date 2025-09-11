Európska centrálna banka už druhýkrát ponechala úroky nezmenené

Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok ponechala úrokové sadzby nezmenené už druhýkrát v rade. Inflácia v eurozóne sa totiž ochladila a obchodné napätie so Spojenými štátmi sa zmiernilo.
ECB ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni dvoch percent, ako sa všeobecne očakávalo. Inflácia v eurozóne je na úrovni 2,1 percenta, čo je blízko dvojpercentného cieľa centrálnej banky.
Inflácia v eurozóne v júli zostala na úrovni 2 %, jadrová inflácia sa nemení
Banka zároveň zlepšila svoju prognózu hospodárskeho rastu v tomto roku 2025, ale mierne ju zhoršila pre rok 2026. Inflácia bude podľa ECB v tomto aj budúcom roku trochu vyššia, ako rátala jej predchádzajúca predikcia.
Centrálna banka očakáva, že rast ekonomiky eurozóny v tomto roku dosiahne 1,2 percenta. Doteraz predpokladala, že hospodárstvo sa zväčší len o 0,9 percenta. V budúcom roku sa hospodárstvo ECB posilní o 1 percento, predošlá predpoveď rátala s rastom o 1,1 percenta. Inflácia podľa banky v tomto roku bude 2,1 percenta a v budúcom roku 1,7 percenta.