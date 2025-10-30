Európska centrálna banka úroky nezmenila

Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok ponechala svoje úrokové sadzby nezmenené, ale varovala pred „neistým“ ekonomickým výhľadom vzhľadom na obchodné spory a geopolitické napätie. Kľúčovú depozitnú sadzbu banka potvrdila na úrovni dvoch percent.
Inflácia v eurozóne sa ustálila v blízkosti dvojpercentného cieľa ECB a Európa odolala colnému útoku amerického prezidenta Donalda Trumpa lepšie, ako sa pôvodne očakávalo.
Centrálna banka USA opäť zredukovala úroky
„Inflácia zostáva blízko dvojpercentného strednodobého cieľa a hodnotenie inflačných výhľadov Radou guvernérov je vo všeobecnosti nezmenené,“ uviedla banka vo vyhlásení po zasadaní, ktoré bolo vo Florencii v Taliansku.
Ekonóm spoločnosti Capital Economics Andrew Kenningham predpokladá, že ECB opäť zníži úroky v roku 2026. „V súčasnosti existuje len veľmi málo dôvodov na obavy z opätovného nárastu inflácie,“ povedal pre agentúru AFP.