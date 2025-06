Erik Tomáš: Otvorenie druhého piliera nikomu neublíži, sporitelia sa rozhodnú dobrovoľne

Prípadné otvorenie druhého dôchodkového piliera neublíži nikomu, tvrdí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). Uviedol to v relácii Slovenskej televízie a rozhlasu O 5 minút 12. Zdôraznil, že to bude slobodné rozhodnutie každého sporiteľa.

Ak by sa ale druhý pilier neotvoril, podľa Tomáša by to mohlo ublížiť niektorým ľudom, ktorí v dôsledku toho budú mať nižší dôchodok, než keby mali iba prvý pilier. Uviedol tiež, že debatujú o tom, ako a či ho otvoriť, prípadne pre koho. Opakovane prízvukoval, že pôjde o dobrovoľné rozhodnutie. „Nie sme pod časovým tlakom,“ dodal s tým, že sa chce korektne dohodnúť so správcovskými spoločnosťami, ale napríklad aj s opozíciou.

So svojím diskusným oponentom Jozefom Hajkom (KDH) sa dotkli aj problematiky parlamentom schváleného uznesenia o protiruských sankciách. „Je to obrovská hanba,“ skonštatoval Hajko. Ako ďalej uviedol, do sveta išiel signál, že slovenský parlament je proti prijímaniu sankcií a nik nebude skúmať, koľko poslancov za uznesenie nehlasovalo či sa zdržalo hlasovania. Pripomenul tiež, že Rusko považuje Slovensko za nepriateľský štát.

„Myslím si, že sa s tým musí vysporiadať najmä pán premiér,“ vyjadril sa Tomáš a poukázal na vyjadrenia Roberta Fica (Smer-SD), že nebude hlasovať za sankcie, ktoré by hospodársky uškodili Slovensku.