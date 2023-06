E-kolobežkári budú mať od budúceho roka novú povinnosť v rámci poistenia

Elektrické kolobežky sú stále populárnejšie aj na Slovensku a počet majiteľov, ktorí ich využívajú, narastá. S pribúdajúcimi kolobežkami na cestách však rastie riziko kolízií a dopravných nehôd. Európsky parlament už preto schválil nariadenie, podľa ktorého budú musieť mať majitelia elektrokolobežiek od budúceho roka uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP).

Ministerstvo financií SR pripravuje návrh novely zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Zatiaľ ešte nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. No európske nariadenie hovorí, že transpozícia smernice do národnej legislatívy členských štátov sa má ukončiť do 23. decembra 2023.

Podmienky sú dané

Nariadenie s povinným poistením sa bude týkať kolobežiek a segwayov, ktorých rýchlosť je vyššia ako 25 kilometrov za hodinu, resp. s maximálnou rýchlosťou 14 kilometrov za hodinou a hmotnosťou nad 25 kilogramov. Výnimkou sú zatiaľ stále e-bicykle, hoci ich rýchlosť je často vyššia.

„Do definovanej kategórie sa podľa našej informácie bude radiť minimum elektrických kolobežiek, pretože väčšina má konštrukčne obmedzenú rýchlosť do 25 kilometrov za hodinu,“ uviedla Slovenská asociácia poisťovní pre portál SITA Financie.