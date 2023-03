Dobré správy pre ekonomiku, môžu znamenať zlé správy pre ekonomiku (video)

Ešte pred pár mesiacmi sme sa obávali recesie, veď prečo aj nie, dôvody na to boli. V Európe sme riešili energetickú krízu pretože sme nevedeli ako to bude s dodávkami plynu a cenami ropy. Čína vďaka svojej politike nulového covidu vyzerala, že je na veľmi dlhej a bolestivej ceste von z pandémie koronavírusu.

V USA sa zase obávali vysokej nezamestnanosti a tým pádom aj nízkej kúpyschopnosti obyvateľstva v dôsledku prudkého zvyšovania úrokových sadzieb.

Dnes máme Marec a môžeme povedať, že tie najhoršie scenáre sa zatiaľ nenaplnili a v podstate počúvame samé dobré správy. Európa bola na zimu pripravená s plnými zásobníkmi plynu a cena ropy sa tiež vrátila na priateľnú úroveň.

Číne sa zdá darí efektívne bojovať s koronavírusom a opäť sa otvára svetu. A v USA sa tešia z rekordne nízkych čísiel nezamestnanosti a neuviazli v špirále hyperinflácie, ako v 70-tych rokoch minulého storočia a hovorí sa o pivote, čiže v obrate FED-u smerom k menovej politike.

Finančný cyklus

Ak budú existovať dôvodné podozrenia, že doterajšie zásahy centrálnych bánk zaberajú, budú pravdepodobne uvoľňovať opatrenia a teda zastavia zvyšovanie úrokových sadzieb, resp. ich začnú znižovať, čo by v konečnom dôsledku mohlo znamenať, že k žiadnej recesii nepríde.

Znie to síce super, no história nás naučila, že ak sa naozaj chceme vyliečiť zo zdražovania musí nás to bolieť. Bolesť v podobe vysokej nezamestnanosti, nízkej kúpyschopnosti obyvateľstva a ekonomickej recesie. Pretože to sa nazýva finančný cyklus.

Najprv sme tu mali éru lacných peňazí, keď centrálne banky nalejú do systému veľké množstvo peňazí a tým pomýlia domácnosti, firmy aj investorov, pretože sa všetci zadlžujú a nakupujú napr. aj nehnuteľnosti, čo ale znamená, že sa zvyšuje ich cena.

Zaujímaví situácia

Potom príde inflácia, čo je samozrejmosť keď zaplavíte systém veľa peniazmi a inflácia znamená, že sa zvýšia spotrebiteľské ceny. Centrálni bankári sa splašia a začnú na to reagovať tým, že začnú zdvíhať úrokové sadzby.

A vtedy sa tá situácia zmení. Ľudia, ktorí už dlh majú začnú mať problém so splácaním, nové dlhy si už nikto brať nebude, padajú finančné nástroje, ako napr. akcie, a naopak klesajú ceny nehnuteľností, pretože je malý dopyt.

A príde recesia, ktorá by mala ekonomiku takpovediac prečistiť.

Nachádzame sa teda v zaujímavej situácii, ktorej vývoj sa dá len ťažko predpovedať, pretože ak začnú centrálne banky znižovať úrokové sadzby, veľmi rýchlo bude rásť dopyt a zaostávať ponuka čo opäť poženie ceny nahor a inflácia sa vráti ešte silnejšia.

Síce v poslednom čase teda počúvame z ekonomiky relatívne dobré správy, recesia raz príde a ide len o to, kedy a aká bude silná. Všetci sa na to musíme pripraviť a vďaka portálu SITA Financie budete mať vždy najaktuálnejšie informácie.