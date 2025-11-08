Devízové rezervy Ukrajiny v októbri stúpli na rekordnú úroveň

Súčasné rezervy pokryjú dovoz počas viac piatich mesiacov, uviedla centrálna banka.
Devízové rezervy Ukrajiny sa v októbri zvýšili o 6,4 percenta na 49,5 miliardy dolárov. Je to ich najvyššia úroveň od vzniku samostatnej Ukrajiny. Vyplýva to z predbežných údajov, ktoré zverejnila ukrajinská centrálna banka. Informuje o tom spravodajský web Kyivpost.

Rast ukrajinských devízových rezerv je výsledkom veľkého prílevu platieb od medzinárodných partnerov, ktorý bol väčší ako ukrajinský predaj zahraničných mien a splátky zahraničného dlhu vlády.

Súčasná úroveň rezerv je dostatočná na udržanie stability devízového trhu, napísala centrálna banka v tlačovej správe. Súčasné rezervy pokryjú dovoz počas viac piatich mesiacov, uviedla banka.

