Daň z pridanej hodnoty sa pre sociálne podniky nebude zvyšovať, oznámil minister financií Kamenický

Minister financií Ladislav Kamenický v utorok v parlamente oznámil, že plánované zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre všetky sociálne podniky sa ruší. Progresívne Slovensko upozornilo, že ide o priamy dôsledok opozičného tlaku, ktorý zabránil likvidácii mnohých poctivých sociálnych podnikov po celom Slovensku, povedala podpredsedníčka Progresívneho Slovenska a Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík.
Simona Petrík zdôraznila, že pre sociálne podniky je to pozitívna správa, pretože minister uznal ich argumenty. Zvýšenie DPH z 5 % na 19 % by už o mesiac znamenalo koniec fungovania väčšiny týchto podnikov. Zákon sa teraz vracia na ministerstvo práce a očakáva sa príprava kvalitnej a spravodlivej úpravy zo strany ministra práce Erika Tomáša. Petrík vyzvala ministra, aby predložil kvalitný zákon.
Zachránené rozpočty miest a obcí
Poslanec NR SR Richard Dubovický pridal, že toto rozhodnutie zachránilo aj rozpočty miest a obcí, ktoré mali už schválené finančné plány na rok 2026. Sociálne podniky zabezpečujú údržbu verejných priestranstiev a komunitné služby, ktorých financovanie by zvýšená DPH výrazne ohrozila. Podľa Dubovického by schválenie návrhu znamenalo likvidáciu sociálnych podnikov a ohrozenie stovák pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených ľudí.
Niektoré odkázané osoby dostanú vyše tisíc eur mesačne a pri deťoch o dve stovky viac, vznikne aj nová profesia - VIDEO
Poslankyňa NR SR Darina Luščíková kritizovala koaličnú vládu za neodborný prístup. Koalícia podľa nej najprv v roku 2024 znížila DPH plošne, čo umožnilo jej zneužívanie, a teraz plánovala plošne zvýšiť DPH, čo by poškodilo najzraniteľnejších. Predloženie a zrušenie prílepku označila za dôkaz neschopnosti vlády prinášať riešenia pomáhajúce ľuďom.
Zákon odmietali aj huliakovci
Simona Petrík doplnila, že rozhodnutie ministra financií odhalilo aj vnútorné rozpory vo vládnej koalícii, ktorá nemala dosť hlasov na podporu zákona. Poslanci okolo Rudolfa Huliaka avizovali, že zákon nepodporia, čo ukazuje na nestabilitu a chaos v koalícii.
Zvýšenie DPH z 5 % na 19 % pre sociálne podniky plánovala vláda implementovať o mesiac, čo by znamenalo výrazné zhoršenie finančnej situácie týchto podnikov a ich pravdepodobný kolaps. Sociálne podniky zohrávajú dôležitú úlohu pri zamestnávaní znevýhodnených skupín a poskytovaní komunitných služieb po celom Slovensku.