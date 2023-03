Čo sa s tými bankami deje? (video)

Minulý týždeň sme sa bavili o padajúcich bankách v USA a ešte v ten víkend sa tento trend preniesol do Europy a to rovno do srdca bankového systému do Švajčiarska.

Padla jedna z najväčších bánk na svete, ktorá bola dokonca vnímaná ako systémovo dôležitá banka švajčiarska Credit Suisse z vyše 160-ročnou históriou. Lepšie povedané bola za pomoci Švajčiarskej centrálnej banky odkúpená konkurenciou UBS.

Strata reputácie a dôvery

Minulý týždeň som hovoril, že za pád bánk v USA nemôže kríza v bankovom sektore, ale skôr zlé rozhodnutia daných bánk a pri Credit Suisse to platí dvojnásobne.

Banka sa v poslednom čase zaplietla to každého možného škandálu. Za všetky spomeniem napríklad to, že jej vedenie nechalo sledovať svojich vlastných manažérov a keď sa to prevalilo, musel odstúpiť vtedajší generálny riaditeľ.

Ďalej švajčiarske úrady uznali Credit Suisse vinnou za to, že nezabránila praniu špinavých peňazí bulharským mafiánom. A do médií tiež unikli údaje o klientoch Credit Suisse a ukázalo sa, že medzi ich klientov patria skorumpovaní politici, diktátori, zločinci alebo ľudia, na ktorých sú uvalené sankcie.

Tieto, ale aj ďalšie škandály, stáli za stratou reputácie a dôvery investorov a klientov. Je to logické, klienti si jednoducho povedali, prečo by mali mať svoje peniaze v tejto zdiskreditovanej banke, keď také isté služby dostanú všade u konkurencie.

Biznis je z veľkej časti založený na dôvere

Odchod klientov sa samozrejme preniesol do čísel. Do tohto sa ale už vložila Švajčiarska centrálna banka, ktorá samozrejme nechcela nechať jednu z najväčších bánk padnúť a preto jej poskytla niekoľkomiliardovú injekciu, aby zabezpečila jej likviditu a nemohol nastať beh na banku.

Peniaze a likvidita sú síce fajn, ale stratenú reputáciu a dôveru vám to naspäť už nevráti, čo je veľký problém obzvlášť pokiaľ ste banka, pretože tento biznis je z veľkej časti založený na dôvere.

Prišlo to až k tomu, že najväčšia konkurencia Credit Suisse a teda banka UBS preberá kontrolu nad ňou kontrolu. Veľmi sa im do toho nechcelo, ale 100 miliárd frankov od švajčiarskej centrálnej banky jej asi pomohlo v rozhodovaní.

V stredu zasadal Federálny rezervný systém (Fed) čo je vlastne taký ekvivalent NBS v USA. Akurát, že Fed je na rozdiel od NBS zodpovedný za celkovú makroekonomickú situáciu a jeho rozhodnutia majú vplyv na finančný systém na celom svete.

Zvyšovanie úrokových sadzieb

A po jednomyseľnom rozhodnutí všetkých členov rady nám šéf Fed-u Jerome Powell oznámil zvýšenie úrokových sadzieb o štvrť percentuálneho bodu a teda zvýšili úrokové sadzby federálnych fondov na rozsah medzi 4,75 percenta až päť percent, čo je najviac od roku 2007.

Na to už reagovala aj Bank of England a svoju základnú sadzbu zvýšila tiež o štvrť percentuálneho bodu. Powell taktiež naznačil, že ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb sa už konať nemusí a môže zato práve nestabilita okolo bánk. Fed sleduje, čo sa deje medzi bankami a očakáva, že bankári by mohli sprísniť podmienky na schválenie úverov, čo by mohlo z časti suplovať zvyšovanie sadzieb.

Ako na to reagovať? Mali by sme začať vo veľkom kupovať zlato, pretože svetový menový systém sa rúti? No, podobný scenár nás ešte nečaká, trhy sú na teraz upokojené. Nateraz sa teda nejaká katastrofa opäť odkladá, problém je len v tom, že jednoducho nevieme, čo bude opäť o týždeň. Samozrejme to budeme sledovať a vy sledujte portál SITA Financie.