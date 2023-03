Časť Slovákov má napätý rodinný rozpočet, jeho prekopaním môžete ušetriť

Každá tretia slovenská domácnosť pociťuje napätie vo svojom rodinnom rozpočte. Niektorí ľudia vnímajú svoju finančnú situáciu negatívnejšie ako pred rokom.

V reprezentatívnom prieskume 365.bank takmer 23 % respondentov uviedlo, že sa im výrazne zhoršila. Takmer každý tretí Slovák nemá finančnú rezervu a ani si ju netvorí a približne 40 % ľudí žije od výplaty po výplatu.

Pomôže prekopanie rozpočtu

Banka v takomto prípade odporúča spraviť si detailnú revíziu príjmov a výdavkov a prekopať svoj rodinný rozpočet.

„Na začiatok je dobré spraviť si prehľad o tom, na čo a koľko míňame,“ povedala hovorkyňa 365.bank Linda Valko Gáliková.

Splátky by nemali presiahnuť tretinu mzdy

Rodinné financie by v ideálnom prípade mali byť rozložené v pomere 40:30:20:10. Na chod domácnosti a bežnú spotrebu by sme si mali podľa nej vyčleniť asi 40 % mesačných príjmov.

Splátky úverov by nemali presiahnuť tretinu mzdy. Približne 20 % príjmu by malo smerovať na sporenie vrátane investovania a zvyšnú desatinu by sme si mali odkladať ako rezervu.

Porovnávajte ceny

Pri tvorbe rezervy sa dá nemalá čiastka podľa Gálikovej ušetriť predovšetkým optimalizáciou bežných nákladov na spotrebu a domácnosť.

Banka radí vyhýbať sa neuváženým nákupom, dobré je porovnávať ceny tovarov. Výraznú čiastku možno podľa Gálikovej ušetriť aj revíziou pôžičiek a úverov a ich konsolidáciou, resp. refinancovaním.