Americké akciové trhy sa prepadli po Trumpovej kritike šéfa centrálnej banky

Akcie na Wall Street v pondelok prudko klesli po tom, ako prezident USA Donald Trump opäť zaútočil na predsedu amerického Federálneho rezervného systému Jeromea Powella.

Akcie otvorili nižšie v reakcii na to, že Čína varovala iné krajiny pred obchodnými dohodami so Spojenými štátmi na úkor Pekingu. Neskôr sa trh oslabil ešte výraznejšie, keď Trump v príspevku na sociálnych sieťach označil Powella za „veľkého stroskotanca“ za to, že neznížil úrokové sadzby. To zintenzívnilo otázky, či sa Trump pokúsi Powella odvolať.

Priemyselný index Dow Jones klesol o 2,5 percenta na 38 170,41 bodu. Index S&P 500 si pohoršil o 2,4 percenta na 5 158,20 bodu a technologicky Nasdaq si odpísal 2,6 percenta a uzavrel na úrovni 15 870,90 bodu.

Ázijské akciové trhy sa vyvíjali zmiešane. Hlavný japonský index Nikkei 225 v utorok stratil 0,2 percenta, ale index hongkonskej burzy Hang Seng stúpol o 0,6 percenta a čínsky index Shanghai Composite vzrástol o 0,3 percenta.