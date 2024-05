Bohatí Rusi budú zrejme platiť vyššie dane, návrh predstavuje zmenu kurzu od súčasnej paušálnej dane

Ruská bohatá elita by mohla čeliť vyšším daniam z príjmu. Vyplýva to z návrhu, ktorý v utorok zverejnilo ruské ministerstvo financií. Zvýšené dane by sa dotkli len 3,2 % pracujúcej populácie Ruska, uviedol minister financií Anton Siluanov na internetovej stránke ministerstva.

Návrh, ktorý by pravdepodobne musel prejsť parlamentom a následne by putoval na podpis k Vladimirovi Putinovi, prichádza v čase, keď Rusko naďalej míňa obrovské sumy peňazí na vojnu na Ukrajine.

Návrh zahŕňa progresívnu daň z príjmov fyzických osôb a predstavuje zmenu kurzu od súčasnej paušálnej dane, ktorá bola zavedená v roku 2001. Návrh počíta s uvalením dane vo výške 13 % na príjmy do 2,4 milióna rubľov (asi 25-tisíc eur) ročne.

Pre príjmy nad touto hranicou by platili stabilne vyššie daňové sadzby. Maximálna daň by bola 22 % pre ročné príjmy presahujúce 50 miliónov rubľov (asi 510-tisíc eur). Úroveň 2,4 milióna rubľov je podľa Siluanova asi trikrát vyššia ako priemerný plat v krajine.