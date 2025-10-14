Ázijské trhy ožívajú po Trumpovej zmene rétoriky, no Tokio padá do chaosu politickej krízy

Väčšina ázijských akcií v utorok stúpla, keď nasledovala pondelkový trend na Wall Street po tom, ako americký prezident Donald Trump zmiernil svoju rétoriku voči Číne, ktorej hrozil 100-percentnými clami.
Naopak, japonské akcie v Tokiu sa prepadli v dôsledku politickej krízy v krajine, pričom index Nikkei sa v utorok prepadol o viac ako tri percentá. Deje sa tak niekoľko dní po tom, čo sa rozpadla vládnuca koalícia a ohrozila ambície Sanae Takaičiovej stať sa prvou japonskou premiérkou.
Bezpečné investície, ako sú drahé kovy, naďalej rástli – striebro dosiahlo rekordnú hodnotu a zlato pokračovalo v raste, čo bolo podporené očakávaniami ďalších znížení úrokových sadzieb v USA, obavami z rastúceho dlhu a varovaniami, že globálny rast podporovaný umelou inteligenciou môže byť prehnaný.
Trump v piatok vyvolal obavy na trhoch, keď kritizoval Peking za obmedzenia v oblasti kovov vzácnych zemín, čo vyvolalo strach z obnovenia obchodnej vojny. V nedeľu však zmenil tón a na sociálnych sieťach uviedol, že „všetko bude v poriadku“ a chce Číne „pomôcť“.
Tento posun v rétorike viedol k zlepšeniu nálad na trhoch, pričom Nasdaq v pondelok vzrástol o viac ako 2 %. S&P 500 a Dow Jones si tiež polepšili o viac ako 1 %, čím výrazne zmazali piatkové straty. Ázijské trhy sa snažili nasledovať tento trend, pričom indexy v Hongkongu, Šanghaji, Singapure, Soule, Sydney, Tchaj-peji a Manile rástli, zatiaľ čo Wellington a Jakarta klesli.
V komoditnom obchode striebro dosiahlo rekordnú cenu 52,90 USD za uncu, zatiaľ čo zlato pokračovalo v raste a dosiahlo takmer 4 150 USD za uncu.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 1 % na 62,69 USD za barel.