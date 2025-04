Americký Federálny rezervný systém je pripravený zasiahnuť na upokojenie finančných trhov

Americký Federálny rezervný systém (Fed) je „absolútne“ pripravený zasiahnuť, aby pomohol upokojiť nervózne finančné trhy. Uviedla v piatok predstaviteľka centrálnej banky USA Susan Collinsová po tom, ako colné plány prezidenta Donalda Trumpa vyvolali turbulencie na Wall Street.

Fed bude „absolútne pripravený“ nasadiť svoje rôzne nástroje na stabilizáciu finančných trhov, ak by to bolo potrebné, uviedla v rozhovore pre Financial Times šéfka bostonskej pobočky Fed-u Susan Collinsová.

„Čím vyššie sú clá, tým väčšie je potenciálne spomalenie ekonomického rastu, ako aj zvýšenie inflácie,“ povedala Collinsová v piatok v inom rozhovore pre Yahoo Finance. Dodala, že očakáva, že inflácia tento rok vzrastie „výrazne nad“ úroveň tri percentá. Nepredpokladá však žiadny „významný“ hospodársky pokles.