Alkohol, zrážka a vrtuľník. Tri najdrahšie chyby zimnej dovolenky

Jarné prázdniny každoročne znamenajú zvýšený nápor na slovenské aj zahraničné lyžiarske strediská. Spolu s plnými parkoviskami a preplnenými svahmi však rastie aj počet nehôd, úrazov a poistných udalostí. Odborníci sa zhodujú v jednom: najväčšou chybou je podceniť prípravu. Technickú, zdravotnú aj finančnú.
Auto ako prvý článok bezpečnosti
Cesta na hory sa začína ešte pred svahom. Spoločnosť Business Lease upozorňuje, že zimné podmienky dokážu odhaliť každé zanedbanie údržby. „Napríklad, ak je chladiaca zmes už neúčinná, v prípade jej zamrznutia môže dôjsť k rozsiahlemu poškodeniu motora,“ upozorňuje Vladimír Guštafik zo spoločnosti Business Lease Slovakia. Rizikom nie je len technický stav vozidla, ale aj nedostatočná zimná výbava či únava vodiča.
Úrazy na snehu či ľade môžu mať vážne následky, podľa záchranárov ich netreba podceniť
Defenzívna jazda je podľa odborníkov základ. „Brzdné dráhy sú na mokrej či primrznutej vozovke výrazne dlhšie, ako bežne. Preto je potrebné viac predvídať, znížiť rýchlosť, nechávať si väčšie odstupy od vozidiel pred vami, aby ste mali na brzdenie ‚viac priestoru‘,“ dodáva Guštafik. Pri nehode je kľúčové zachovať pokoj, všetko zdokumentovať a v zákonom stanovených prípadoch privolať políciu.
Úrazy pribúdajú, zásahy stoja tisíce
Riziko sa však nekončí zaparkovaním pri vleku. Podľa údajov Ministerstva vnútra SR zasahovali horskí záchranári v roku 2025 celkovo 3 125-krát, z toho až 2 205 zásahov sa odohralo na lyžiarskych tratiach, čo predstavuje medziročný nárast o 14 percent. Poisťovne zároveň evidujú rast počtu úrazov.
ČSOB Poisťovňa upozorňuje, že medzi najčastejšie zranenia patria úrazy kolien a nôh, ktoré tvoria 40 až 50 percent všetkých prípadov. Úrazy hlavy predstavujú približne 10 až 15 percent. Hovorkyňa poisťovne Zuzana Fečová uviedla: „Evidujeme prípad, keď sme po zrážke dvoch lyžiarov na svahu v Rakúsku vyplácali poistné plnenie vo výške 30 000 eur.“ V inom prípade išlo o škodu 14 400 eur po strete na zjazdovke v Taliansku.
Samotný zásah horskej služby na Slovensku môže stáť približne 350 eur, pri náročnejšom zásahu s vrtuľníkom sa suma pohybuje od 3 500 do 6 000 eur. V Alpách sa letecký transport bežne pohybuje medzi 4 000 až 7 000 eurami.
Poistenie už nie je formalita
Aj preto rastie záujem o kvalitnejšie cestovné poistenie. Dáta portálu Superpoistenie.sk ukazujú, že vo februári je priemerné poistné o štyri eurá vyššie než v januári a dosahuje 25 eur. Až 81 percent klientov si volí balíky s limitom liečebných nákladov aspoň jeden milión eur alebo neobmedzeným krytím.
„Poistenie zodpovednosti je presne to, čo by nemalo chýbať žiadnemu cestovnému poisteniu, najmä ak sa jedná o lyžovanie či iné zimné športy,“ vysvetľuje Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ Superpoistenie.sk. Poistenie zodpovednosti si podľa jeho slov dojednáva až 99 percent klientov.
Podobne upozorňuje aj Juliana Arvaiová zo spoločnosti FinGO.sk: „V cudzine sa rozhodne nestačí spoliehať iba na Európsky preukaz zdravotného poistenia.“ Ten totiž nepokrýva zásahy horskej služby, letecký transport ani zodpovednosť za škodu.
Prilby povinné, alkohol rizikom
Od januára 2026 je na Slovensku povinná lyžiarska prilba pre všetkých do 18 rokov. „Posunutie vekovej hranice na 18 rokov vnímame ako pozitívny krok, ktorý môže prispieť k zníženiu vážnych zranení,“ uviedol Patrik Klimko, riaditeľ úseku vývoja produktov poisťovne Wüstenrot.
Zimné dovolenky Slovákov sa predražujú, poistné udalosti rastú rýchlejšie než ceny pobytov
Osobitnou kapitolou je alkohol. Poisťovňa Uniqa upozorňuje, že poistná ochrana sa nevzťahuje na úrazy či škody spôsobené pod vplyvom alkoholu nad 0,5 promile. „Ak sa pri lyžovačke zraníte, poisťovňa vám môže znížiť či zamietnuť poistné plnenie – podľa toho, koľko alkoholu v krvi vám namerajú,“ varuje Ľubomíra Hricová, manažérka cestovného poistenia Uniqa.
Zdravotné dôsledky potvrdzujú aj dáta Národného centra zdravotníckych informácií, podľa ktorých bolo v roku 2024 pre úrazy hospitalizovaných viac ako 68-tisíc ľudí. Spoločnosť MetLife eviduje, že úrazy patria medzi najčastejšie poistné udalosti. Klientom za ne vyplatila viac ako 88 miliónov eur.
Platenie v zahraničí: malé chyby, veľké straty
Riziká sa netýkajú len zdravia. Spoločnosť Home Credit upozorňuje na časté chyby pri platení v zahraničí, najmä pri takzvanej dynamickej konverzii meny. „Ak je ponúknutá možnosť zaplatiť v domácej mene, vždy by ste mali zvoliť túto možnosť,“ radí ombudsman Miroslav Zborovský. Výber nesprávnej meny môže znamenať zbytočne nevýhodný kurz a vyššie poplatky.
Odborníci odporúčajú cestovať minimálne s dvomi kartami, sledovať limity, aktivovať bezpečnostné prvky a minimalizovať výbery hotovosti z bankomatov, najmä v turistických oblastiach.
Prevencia je lacnejšia než následky
Spoločným menovateľom všetkých odporúčaní je prevencia. Či už ide o technickú kontrolu auta, kvalitné poistenie, prilbu na hlave alebo zodpovedný prístup k alkoholu, náklady na prípravu sú v porovnaní s možnými následkami zanedbateľné.
Ako uzatvára Vladimír Cvik zo Superpoistenie.sk: „Najväčšou chybou je spoliehať sa na šťastie a nebyť poistený v zahraničí vôbec.“ V čase, keď môže jeden nešťastný moment znamenať účet v desiatkach tisíc eur, sa niekoľko eur za poistenie javí ako jedna z najrozumnejších investícií zimnej dovolenky.