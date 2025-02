Aký bol január na globálnych finančných trhoch?

Trhy na Wall Street v januári pokračovali v prepisovaní historických maxím, keď solídny štart kvartálnej výsledkovej sezóny a konštruktívny makrovýhľad prevážili protivetry vysokých dlhopisových výnosov a bohatých valuácií. V závere mesiaca sa trhy otriasli aj z príchodu čínskej umelej inteligencie DeepSeek, hoci na trhu rástla nervozita ohľadom možností uvalenia amerických dovozných ciel na viacerých významných obchodných partnerov a odvetných opatrení z ich strany.

Ako v pravidelnej mesačnej správe uviedli analytici J&T banky Stanislav Pánis a Patrik Hudec, americké dlhopisové výnosy pokračovali v prvej polovici januára v raste, pričom referenčný 10-ročný benchmark sa kótoval na 4,8 percenta na najvyššej úrovni od Halloweenu 2023.

Zlato systematicky rástlo

Ropa do polovice januára dynamicky rástla až na najvyššie úrovne od leta 2024, pod čo sa podpísalo zlepšovanie perspektív rastu americkej a čínskej ekonomiky, svetovej jednotky a dvojky v spotrebe komodity, spolu s uvalením prísnejších amerických sankcií na ruský energetický komplex s hrozbou sprísnenia amerických sankcií aj voči Iránu a Venezuele. V druhej polovici mesiaca komodita väčšinu ziskov vymazala, keď sa sústreďovala na obavy z uvalenia amerických dovozných ciel na jej najbližších obchodných partnerov, ktoré by mohli vyústiť do obchodnej vojny s negatívnym dosahom na ekonomický rast a rast dopytu po komodite.

Zlato v priebehu celého januára systematicky rástlo, až sa napokon posunulo na nové historické maximá nad 2 800 dolárov. Podpísala sa pod to (geo)politická neistota najmä okolo krokov amerického prezidenta Donalda Trumpa ohľadne dovozných ciel, čo predstavuje zároveň proinflačný faktor.

Euro sa odrazilo vyššie

Euro sa v januári odrazilo z 25-mesačného minima voči doláru, za čím stáli jednak technické faktory, ale aj signály ráznejšieho zvoľňovania americkej inflácie s nádejou, že nové vedenie Bieleho domu by nemuselo okamžite uvaliť plošné clá na EÚ. V závere mesiaca sa spoločná mena dostala opäť do defenzívy, keď sa obchodníci opäť viac sústredili na rast divergencie vo vývoji ekonomík USA a eurozóny, ako aj na americkú colnú politiku.