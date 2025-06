„Mäsiar z Bosny“ žiada o predčasné prepustenie zo zdravotných dôvodov

Bývalý bosniansko-srbský vojenský veliteľ Ratko Mladić, odsúdený v roku 2017 na doživotie za genocídu a vojnové zločiny, požiadal o predčasné prepustenie zo zdravotných dôvodov. Podľa žiadosti, ktorú podal jeho právnik a ktorú videla agentúra AFP, trpí bývalý vojenský veliteľ nevyliečiteľnou chorobou a „jeho zostávajúca dĺžka života sa počíta v mesiacoch“.

„Napriek neochote lekárskej služby (väzobnej jednotky OSN) poskytnúť definitívnu prognózu ohľadom konca života na papieri je nepopierateľné a nespochybniteľné, že pán Mladić sa bezprostredne blíži ku koncu svojho života,“ napísal jeho právnik.

Na úteku ako Milorad Komadič

Mladiča, ktorého prezývali „mäsiar z Bosny“, zatkli v Srbsku v máji 2011 po viac než desiatich rokoch na úteku. Skrýval sa pod identitou Milorad Komadič. Pri zatýkaní nekládol odpor a dokonca pochválil mužov zákona, ktorým povedal, že našli, koho hľadali. Mladič bol hlavným veliteľom ozbrojených síl bosnianskych Srbov. Z vojnových zločinov, genocídy a zločinov proti ľudskosti ho obvinili ešte v roku 1996 spolu s ďalšími vodcami a veliteľmi bosnianskych Srbov. Mladič sa skrýval až do 26. mája 2011, keď ho zadržali a previezli do väznice v Haagu. Súdny proces s ním sa konal od mája 2012 do decembra 2016.

Mladiča v roku 2017 odsúdili na doživotný trest za napáchané zverstvá, ktorých sa dopustil počas bosnianskej vojny v rokoch 1992 – 1995, predovšetkým za zmasakrovanie vyše ôsmich tisícok mužov a chlapcov zo Srebrenice a obliehanie Sarajeva, no tiež ho uznali vinným z viacerých ďalších trestných činov vrátane prenasledovania, vyhladzovania, vraždenia a teroru. Mladiča či niekdajšieho lídra bosnianskych Srbov Radovana Karadžiča dodnes mnoho ľudí v Srbsku zvrátene uctieva ako „legendy“ a „ikony“.