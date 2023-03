Aj z najmenšieho dlhu sa môže stať veľký problém a situácia sa môže veľmi rýchlo vymknúť spod kontroly

Podľa prieskumov sa finančná situácia niektorých Slovákov zhoršuje, mnohí nemajú vytvorené žiadne finančné rezervy a sú nútení zadlžiť sa.

Nemusia to byť však veľké úvery, aj z najmenšieho dlhu sa môže stať veľký problém. Pokiaľ dlžník pred svojimi finančnými záväzkami zatvorí oči a prestane komunikovať s veriteľom, situácia sa mu rýchlo vymkne spod kontroly.

Ignorovať dlh je riskantné

Veriteľ môže vyvolať súdne konanie a vymáhať dlh, čo neraz vedie k vysokým pokutám a sankciám. Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) preto každému odporúča nevyhýbať sa splácaniu dlhov a hlavne komunikovať s veriteľmi.

Ako upozornil prezident inkasnej asociácie Martin Musil, aj z najmenšieho dlhu sa môže stať nebezpečný dlh. „Ignorovať dlh je riskantné a má to v každom prípade dôsledky,“ hovorí Musil.

Klientovi sa môže znehodnotiť aj úverová história. Kreditné spoločnosti a banky využívajú informácie o úverovej histórii na posúdenie bonity dlžníka pri rozhodovaní o poskytnutí úveru. Ak má dlžník zlé záznamy o splácaní dlhov, je menej pravdepodobné, že v budúcnosti získa iný úver.

Telefonát formou tzv. soft vymáhania

Isté obdobie sa dá vyhýbať plateniu dlhov, ale takéto správanie každého dlžníka podľa Musila dobehne. „Čím dlhšie dlh neplatíme, tým je pre nás drahší. V priemere platí, že ak sa človek vyhýba plateniu svojich dlhov, tak najneskôr do dvoch až troch rokov sa ocitne na súde a následne na exekúcii,“ vysvetľuje Musil.

Štandardne veriteľ klienta upozorní prvýkrát tesne po splatnosti dlhu, v časovom horizonte do jedného týždňa, často SMS správou. Následne to môže byť telefonát formou tzv. soft vymáhania počas prvého mesiaca. Neskôr ho opäť kontaktuje, či už písomne, telefonicky alebo SMS správou zhruba do 90 dní po splatnosti. V tomto období už môže veriteľ odovzdať pohľadávku aj inkasnej agentúre. „Ak človek ani napriek tomu nezaplatí, tak potom už nasleduje súdne konanie,“ doplnil viceprezident asociácie Pavol Jakubov.

Za upomienky síce dlžník neplatí, aj keď v zmysle zákona je od neho možné požadovať skutočné vynaložené náklady, dlžníkovi sa však v prípade neplatenia zvyšuje pohľadávka o úroky z omeškania a v prípade súdneho konania o súdny poplatok, trovy právneho zastúpenia a neskôr v exekúcii aj odmena exekútora. Práve táto položka predstavuje podľa inkasnej asociácie najväčšie navýšenie finančného záväzku, a preto asociácia odporúča uhradiť dlhy ešte pred súdnym konaním.