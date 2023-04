500 eur pre domácnosti ohrozené chudobou, navrhuje Hlas-SD

Nezaradení poslanci Národnej rady SR zoskupení okolo Petra Pellegriniho (Hlas-SD) navrhujú domácnostiam ohrozeným chudobou vyplatiť jednorazový príspevok v sume 500 eur.

Vyplácané štátom

Príspevok by mal štát vyplácať rodičom nezaopatrených detí, poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu, dôchodcom, ľuďom odkázaným na pomoc v hmotnej núdzi a iným osobám, ktoré sú ohrozené chudobou.

Opatrenie by sa podľa predstaviteľov strany Hlas-SD dotklo odhadom do 700-tisíc ľudí, pričom by išlo o príspevok na domácnosť.

Návrh zákona o pomoci obyvateľom ohrozených chudobou predložili predstavitelia strany Hlas-SD do parlamentu. Parlament by sa mal návrhom zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne 2. mája.

Jednorazový príspevok

Vyplatením 500-eurového príspevku chcú predkladatelia kompenzovať mimoriadne prudký rast cien energií a zvýšené životné náklady širokej skupiny obyvateľstva, ktorá sa ocitla v ohrození chudobou.

Jednorazový príspevok má štát vyplatiť obyvateľom, ktorí sa podľa jednotnej európskej metodiky štatistického zisťovania chudoby nachádzajú v riziku príjmovej chudoby.

Pri posudzovaní nároku by sa pritom zohľadňoval každý typ domácnosti osobitne, aby sa zohľadnil počet členov domácnosti a ich veková štruktúra.

„Na základe metodiky výpočtu hranice rizika príjmovej chudoby predstavuje totiž túto hranicu iná suma v prípade jednočlennej domácnosti a iná v prípade úplnej domácnosti s dvoma deťmi,“ uviedli predstavitelia strany Hlas-SD.

Príspevok by mali úrady práce, Sociálna poisťovňa a príslušné úrady sociálneho zabezpečenia vyplácať v septembri až decembri tohto roka.

„Rozpočtové dopady nemožno považovať za rizikové z hľadiska udržateľnosti štátneho rozpočtu,“ uvádza sa v návrhu.