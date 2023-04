Matky detí do 15 rokov s príjmom do 2 000 eur by nemali platiť daň z príjmu, navrhuje Matovič (video)

aktualizované 15. apríla 11:45

Matky detí vo veku do 15 rokov s hrubým príjmom do dvoch tisíc eur nebudú platiť zo svojej mzdy daň z príjmu. Ak takáto matka zarába v hrubom viac ak dvetisíc eur, z príjmu presahujúceho túto sumu už matka daň príjmu zaplatí.

Nezdaniteľná časť základu dane

Rovnaké pravidlá sa majú vzťahovať aj na mladých ľudí do 25 rokov. Aj oni by mali mať nárok na špeciálnu výšku nezdaniteľnej časti základu dane, čo by ich oslobodilo od platby dane z príjmu do výšky dvetisíc eur mesačne v hrubom.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o dani z príjmov, ktorý do parlamentu predložil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. Parlament by sa mal návrhom zaoberať na schôdzi, ktorá sa začne 2. mája.

Expremiér Matovič navrhuje pre mladých ľudí vo veku do 25 rokov a matky detí vo veku do 15 rokov zaviesť ročnú nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 16-násobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

V budúcom roku by išlo o 16-násobok sumy 1 304 eur, teda o 20 864 eur. Mesačná nezdaniteľná suma by tak v budúcom roku dosiahla 1 738,66 eura.

Mzda nad 2 000 eur

Pri hrubej mzde vo výške 2 000 eur zaplatí zamestnanec sociálne poistenie v sume 188 eur a zdravotné poistenie v sume 80 eur. Základ dane pre mladých ľudí vo veku do 25 rokov a matky detí vo veku 15 rokov by tak predstavoval 1 732 eur.

„Prijatím návrhu zákona by tak vybrané skupiny fyzických osôb pri hrubej mzde do 2 000 eur vďaka zvýšenej nezdaniteľnej časti základu dane neplatili daň z príjmu,“ uvádza sa v návrhu.

Takéto daňové zvýhodnenie by sa netýkalo mladých ľudí do 25 rokov, ktorí sú živnostníkmi a uplatňujú si paušálne výdavky.

Daňové zvýhodnenie

„Chceme otestovať mužský poslanecký zbor, ktorý má plné ústa toho, ako im na ženách záleží,“ uviedol na tlačovej besede predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič.

Návrh sa podľa neho zatiaľ týka len tých žien, ktoré dieťa do 15 rokov porodili. Nevzťahuje sa tak na matky osvojených alebo adoptovaných detí, ani na prípady, keď matka zomrela a o dieťa sa stará otec.

Tieto prípady je Matovič otvorený riešiť v druhom čítaní k návrhu novely zákona. Od daňového zvýhodnenia mladých ľudí očakáva masívnu legalizáciu ich príjmu.

Ak by parlament návrh schválil, podľa Matoviča by si to vyžiadalo 500 miliónov eur. Tieto výdavky chce vykryť zrušením stropu na platenie sociálnych odvodov, ktorý je v súčasnosti na úrovni sedemnásobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Zníženie podvovodov

Tento krok by sa tak negatívne dotkol zamestnancov, ktorí v hrubom zarábajú viac ako 8 477 eur mesačne. Vďaka tomu by štát podľa Matoviča získal okolo 100 miliónov eur. Ďalšie financie chce získať znížením podvodov pri platení daní, kde sú podľa Matoviča stále rezervy.

Líder hnutia OĽaNO tiež navrhuje zo zákona o dani z príjmov vypustiť prechodné ustanovenia, ktorými sa daňový bonus na deti vo výške 140 eur uplatní poslednýkrát za december 2024.