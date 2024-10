Vodohospodárska výstavba: Aj vodný živel môže byť pre štát prospešný

Negatívne zážitky, ktoré majú mnohí obyvatelia najmä západného Slovenska v pamäti po septembrovej povodni ukazujú silu vody ako živla, ktorý je dobrý sluha, ale zlý pán. Povodniam, ktorým je ťažko predchádzať, no je možno ich dobre zvládnuť pri správnych a dostatočných opatreniach.S opatrnosťou a súcitom voči obyvateľom postihnutých veľkou vodou je možné povedať, že mali aj pozitívny vplyv pre štátny rozpočet.

Foto: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik

Len za mesiac september, v ktorom územie Slovenska zasiahli povodne dosiahli príjmy za výrobu čistej elektrickej energie prostredníctvom Vodnej elektrárne Gabčíkovo, ktorá patrí pod správu štátneho podniku Vodohospodárska výstavba takmer 30 miliónov Eur. V dňoch 16. až 22. septembra, kedy boli prietoky najvyššie, boli tržby v priemere 1, 2 milióna Eur za deň.

Foto: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik

Získane finančné zdroje umožňujú tvorbu finančných rezerv na strategické projekty ako je inovácia a modernizácia Vodnej elektrárne v Gabčíkove, odstraňovanie sedimentov či investícii do protipovodňovej ochrany, ktoré boli v minulých rokoch zanedbané. Zároveň sa podniku pod vedením Petra Moldu efektívnym hospodárením a optimalizáciou procesov predpokladá úspora nákladov v tomto roku o 11%, čo umožní ďalší rozvoj štátneho majetku a pomoc občanom.

Zvýšene tržby, a to nie len z povodňových stavov za výrobu elektrickej energie, ktorá mimochodom tvorí približne 10% celkovo vyrobenej elektrickej energie u nás, ale aj jej následný predaj znamenajú vyšší príjem do štátneho rozpočtu. V tomto roku Vodohospodárska výstavba do štátneho rozpočtu odvedie spolu približne 230 mil. Eur. Suma zahŕňa výšku osobitného odvod zo zisku schváleného vládou v roku 2022 na 3 roky vopred, predpoklad dane z príjmov, odvod z podnikania v regulovaných odvetviach a mesačné platby DPH. Významné platby štátu Vodohospodárska výstavba predpokladá aj v budúcom roku, a to v celkovej sume 135 miliónov Eur, čo v čase konsolidačných opatrení tvorí nemalý podiel na príjmoch pre štát.

Foto: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik

Informačný servis