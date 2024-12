Vianoce v Slovenskej filharmónii

Sviatky a hudba patria nerozlučne k sebe. Svedčí o tom aj bohatá ponuka decembrových koncertov v Slovenskej filharmónii, ktoré vyvrcholia Vianočnými, Silvestrovskými a Novoročným koncertom. Na tohtoročné Vianoce sa naladíme na tradičných Vianočných koncertoch Slovenskej filharmónie a Bratislavského chlapčenského zboru (zbormajstri Magdaléna Rovňáková a Gabriel Rovňák). Sólistkou večerov bude slovenská sopranistka Adriana Kučerová. Bohatý program zaznie v naštudovaní Ondreja Olosa, slovenského dirigenta pôsobiaceho najmä v Čechách. Vianočné koncerty sú v bratislavskej Redute na programe od 17. – 21. decembra 2024.

Foto: Alexander Trizuljak

Tohtoročný program sviatočných koncertov je skladačkou vianočných hudobných prskaviek. Koncerty otvorí Prelúdium z Te Deum, H. 146 francúzskeho barokového skladateľa Marca-Antoina Charpentiera, ktorú vystriedajú viaceré časti z Händlovho oratória Mesiáš, HWV 56 – jednou z nich je Ária Rejoice Greatly, O Daughter of Zion, ktorá je stelesnením pocitov radosti a šťastia. Händel tento sólový výstup ozdobil efektnými koloratúrami, v ktorých zažiari hlas Adriany Kučerovej. Hymnus Praise to the Lord inšpiroval k zhudobneniu mnohých skladateľov, medzi ktorými je aj americký hudobník John Carter. Jeho verzia skladby zaznie v aranžmáne slovenského skladateľa Mariána Kittnera. Za ním bude nasledovať hymnus Panis angelicus belgicko-francúzskeho skladateľa Césara Francka, ktorý je súčasťou mnohých vianočných programov po celom svete, podobne ako Čajkovského balet Luskáčik, z ktorého na našich koncertoch zaznie vychýrený Kvetinový valčík. Mozartovo virtuózne Aleluja z moteta Exsultate, jubilate, pre soprán a orchester, vystrieda Vianočný festival / Christmas festival Leroya Andersona, v ktorom zaznejú najznámejšie a najobľúbenejšie vianočné melódie. Nebudú chýbať koledy, aj tento rok v úprave slovenskej skladateľky Ľubice Čekovskej a Zdeňka Macháčka. Program doplnia Cacciniho Ave Maria, Zabudnuté sny pre klavír a orchester Leroya Andersona, pieseň Jingle Bells Jamesa Pierponta, amerického skladateľa, pesničkára a organistu, latinský hymnus Adeste fideles, jedna z najznámejších vianočných melódií. Koncerty uzavrie Tichá noc Franza Xavera Grubera, snáď najznámejšia a najkrajšia vianočná pieseň, ktorú rakúsky skladateľ, organista a hudobný pedagóg dokončil presne na Štedrý deň v roku 1818, kedy premiérovo odznela na polnočnej omši v kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe pri Salzburgu.

Želáme vám šťastné a veselé Vianoce!

Informačný servis