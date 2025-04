Železničný uzol Žilina sa mení na nepoznanie, najväčšia modernizácia v jeho histórii pokračuje podľa plánu

Železničný uzol Žilina prechádza najväčšou modernizačnou premenou vo svojej histórii. Projekt, ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť, plynulosť a komfort železničnej dopravy v regióne, pokračuje v súlade so stanoveným harmonogramom. Aktuálne prebiehajú práce na viacerých významných objektoch, ktorých dokončenie výrazne prispeje k zlepšeniu dopravnej infraštruktúry mesta aj celého regiónu.

„Modernizácia železničného uzla Žilina je jedným z najväčších a najnáročnejších projektov v rámci našej infraštruktúry. Napriek zložitým podmienkam sa nám darí dodržiavať harmonogram a už čoskoro uvedieme do prevádzky objekty, ktoré výrazne zlepšia komfort cestujúcich aj efektivitu riadenia dopravy. Je to výsledok dobrej spolupráce všetkých zúčastnených strán,“ hovorí generálny riaditeľ ŽSR Alexander Sako.

Výluky koľají a dočasné riešenia pre cestujúcich

Počas prvých rokov projektu bola dočasne odstavená tzv. párna skupina koľají. Tieto koľaje sa najprv demontovali a následne prestavali. Počas týchto prác vlaky premávali po koľajach z druhej, nepárnej skupiny. Od leta 2024 už prebieha výluka nepárnej skupiny koľají v železničnej stanici Žilina, ktorá potrvá až do prvej polovice decembra 2025. Z dôvodu zachovania dopravnej priepustnosti železničnej stanice Žilina vzhľadom na zvýšenú intenzitu osobnej vlakovej dopravy bolo vybudované dočasné nástupište U, z ktorého sú vypravované rýchliky predovšetkým v smere na Bratislavu.

Po demontáži pôvodného koľajiska sa zhotoviteľ sústredil na výstavbu základov nástupíšť č. 1, 2, 5 a 6 vrátane základov zastrešení nástupíšť č. 1 a 2, na ktoré sa postupne osádzajú jednotlivé časti konštrukcie zastrešenia. Súbežne pokračujú práce na železničnom zvršku a spodku, zakladajú sa protihlukové steny a rekonštruujú sa viaceré mostné objekty.

Dôležitý železničný most cez Kysuckú ulicu

Najvýraznejšia aktivita sa sústreďuje na železničný most ponad ulicu Kysucká. Ten je súčasťou jednokoľajnej trate Žilina – Rajec, ktorá bude odovzdaná do predčasného užívania už 30. apríla 2025 od 18:00 hod. pre nákladnú dopravu. Vzhľadom k tomu, že ešte budú prebiehať výluky na úseku Lietavská Lúčka – Rajec, ZSSK ponechala náhradnú autobusovú dopravu na celom úseku aj po 30. apríli 2025. Osobná vlaková doprava bude spustená od 7. mája 2025. Súčasťou mosta je aj nový podchod pre peších, ktorý bude od júna 2025 sprístupnený z východnej strany (od Košíc).

„Stihneme to včas, pred začiatkom Majstrovstiev Európy vo futbale do 21 rokov, čím sa zabezpečí pohodlný prístup divákov z centra mesta na futbalový štadión. Celý cestný podjazd na Kysuckej ulici bude uvedený do prevádzky v septembri 2025. Súčasťou modernizácie je aj vybudovanie novej železničnej zastávky Žilina predmestie, ktorá sa nachádza v mestskej časti Strážov. Súčasťou zastávky sú dve nové nástupištia prepojené novovybudovaným podchodom pre cestujúcu verejnosť. Prístup k zastávke Žilina predmestie zabezpečujú zrealizované pozemné komunikácie v rámci stavby, vrátane spevnených plôch určených na parkovanie,“ informovali ŽSR.

Zmeny v riadení dopravy aj nová lávka pre cyklistov

Významný posun nastal aj v oblasti riadenia dopravy. V najbližších dňoch dôjde k presunu technológie z ústredného stavadla do novej budovy riadenia dopravy, ktorá bude odovzdaná do predčasného užívania. Pracuje sa aj na výstavbe lávky pre cyklistov ponad rieku Váh v Budatíne, ktorá spojí centrum mesta so smerom na Kysucké Nové Mesto.

Zároveň prebieha rekonštrukcia a výstavba nových podchodov pre peších v Budatíne a pri budove Pošty. Práce pokračujú aj na podchode z Národnej ulice, ktorý bol v rámci stavby predĺžený na Uhoľnú ulicu. V máji 2025 bude do prevádzky uvedený aj nový cestný nadjazd ponad koľajisko v mestskej časti Strážov v smere na Bratislavu, ktorého komunikácia sa napojí na ul. Bratislavská. Nadjazd umožní bezpečný mimoúrovňový prístup motoristom do záhradkárskej oblasti pri Váhu a zamestnancom do Rušňového depa.

Autobusová stanica je takmer hotová

Zmodernizovaná autobusová stanica už slúži cestujúcej verejnosti. Jej úplné dokončenie je podmienené dokončením prestavby prevádzkovej budovy SAD na Milecovej ulici, čo sa predpokladá v júni 2025. Následne bude uvedený do prevádzky aj rampový systém a dokončia sa súvisiace spevnené plochy. Rekonštrukciu autobusovej stanice realizuje Združenie pod Dubňom v rámci projektu v hodnote takmer päť miliónov eur bez DPH. Stavebné úpravy budovy SAD vykonáva spoločnosť SYTELI, s.r.o. za takmer 2,7 milióna eur bez DPH.

Ďalším významným objektom bude nový cestný nadjazd, ktorý spojí Ulicu 1. mája s Ľavobrežnou ulicou. Jeho výstavba si vyžaduje rozsiahle preložky inžinierskych sietí, ktoré sú podmienené povoleniami a zachovaním dopravnej obslužnosti počas futbalového šampionátu.

Ide najmä o preložky vedenia vysokého napätia, plynovodu, parovodu, kanalizácie, vodovodu a dočasné preloženie trolejového vedenia mestskej hromadnej dopravy. Realizácia tzv. bypassov (náhradných komunikácií) a samotná výstavba budú môcť začať až po sprejazdnení cestného podjazdu na Kysuckej ulici. Dokončenie nadjazdu je plánované do konca roka 2026.

Obnova historickej výpravnej budovy

Začiatkom roka 2026 sa plánuje aj prechod celého uzla Žilina na modernú striedavú trakčnú sústavu 25 kV, vrátane tratí smerom na Varín a Kysucké Nové Mesto. V príprave je tiež komplexná rekonštrukcia výpravnej budovy železničnej stanice.

ŽSR aktuálne pripravujú podklady pre výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie, ktorá bude vychádzať z architektonickej štúdie z roku 2024. Cieľom je citlivo obnoviť historický charakter budovy, a zároveň zabezpečiť moderný štandard služieb pre cestujúcich.

Kompletné ukončenie výluk a sprevádzkovanie všetkých koľají sa predpokladá v decembri 2025. Nadväzujúce objekty dopravnej infraštruktúry vrátane cestného nadjazdu a výpravnej budovy budú dokončené do konca roka 2026. Projekt modernizácie uzla Žilina tak výrazne prispeje k zlepšeniu kultúry cestovania, spájaniu regiónov a k zlepšeniu bezpečnosti dopravy na severozápade Slovenska.