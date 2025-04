Šimečka starší vymetá kulturáky ako potulný kúzelník, zákon o mimovládkach reaguje podľa Fica aj na jeho rodinu

Zákon o mimovládkach, ktorý bol prijatý v parlamente, nemá nič spoločné ani s ruským, ani s americkým ani s izraelským zákonom. Na nedelňajšej tlačovej besede to zdôraznil predseda vlády Robert Fico. „Našim cieľom bolo stransparentniť financovanie mimovládnych organizácií,“ povedal Fico s tým, že zákon je podľa neho postavený na európskych základoch.

Slovenský predseda vlády priznal, že jedným z dôvodov prijatia nového zákona o mimovládnych organizáciách, je aj pôsobenie rodinných príslušníkov opozičného lídra Michala Šimečku v mimovládnych organizáciách.

„Ja neútočím na rodinu pána Šimečku, ja útočím na ľudí, ktorí útočia proti nám. Pán Šimečka starší každý týždeň vymetá kultúrne domy ako potulný kúzelník, a s redaktormi novín útočí na vládu pravidelne. Tak sa pýtam, kto z vás išiel a pýtal sa, pán Šimečka, buďte taký láskavý a vysvetlite, je v poriadku, že voči vašej mame je vedená exekúcia v hodnote 140 tisíc eur? Šak to otočte na mňa, test Ficom. Keby moja mama bola exekuovaná, čo by ste robili, veď to už priznajte. A vy nič,“ zdôraznil Fico s tým, že aj toto bol dôvod prijatia nového zákona o mimovládnych organizácií.

Premiér nevidí dôvod, aby prezident nový zákon o mimovládkach nepodpísal. „Je to dôležitý zákon, stojíme si za ním,“ konštatoval Fico.