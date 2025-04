Vo veku 24 rokov zomrela niekdajšia detská hviezda, v čase smrti bola tehotná

Smrť len 24-ročnej americkej herečky Sophie Nyweide všetkých šokovala. Jej telo našli na brehu rieky vo Vermonte a podľa úmrtného listu bola tiež tehotná. Informuje TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk.

Šéf polície v Benningtone v štáte Vermont, Paul Doucette, uviedol, že pracujú s verziou, podľa ktorej došlo k neumýselnému predávkovaniu. Matka Sophie zase doplnila pre TMZ, že si bola vedomá toho, že jej dcéra užíva drogy.

Údajne bola v detstve sexuálne zneužitá

„Život Sophie skončil príliš skoro. Kiežby nebol zbytočný. Nech sa všetci poučíme z jej krátkeho života na zemi, aby sme sa mali lepšie. Áno, všetci musíme chrániť svoje deti a robiť to najlepšie, ako sa dá,“ povedala.

Jej rodina zároveň vyzvala ľudí, aby namiesto darčekov pre zosnulú herečku prispeli do organizácie RAINN, ktorá bojuje za spravodlivosť a vytváranie sveta bez sexuálneho násilia. Sophie bola totiž v detstve údajne sexuálne zneužitá.

Odmietla liečbu

„Sophie bolo milé a dôverčivé dievča, no jej otvorenosť viedla k tomu, že ju často využívali ostatní. Vášnivo písala a kreslila a veľa z tohto jej umenia zobrazuje aj hĺbku jej duše a tiež bolesť, ktorou trpela. Mnohé z jej spisov a umeleckých diel sú aj cestovnou mapou jej zápasov a tráum. Napriek jej diagnózam a vlastným odhaleniam sú jej najbližší, terapeuti, policajti a iní, ktorí sa jej snažili pomôcť, zlomení, že ich úsilie ju nedokázalo zachrániť. Opakovane tvrdila, že to zvládne sama a odmietla liečbu, ktorá by jej možno zachránila život,“ znie v nekrológu na sociálnej sieti.

Sophie Nyweide začala svoju hereckú kariéru v roku 2006, keď si zahrala vo filme Bella. Potom sa objavila po boku Russella Crowea vo filme Noah či Jessicy Alba vo filme Neviditeľné znamenie.