Hlina: Ak nebudeme v Európskej únii, sa tu všetko za týždeň zrúti - ROZHOVOR

Existuje veľká hrozba, že Európska únia stratí s nami trpezlivosť. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol Alojz Hlina, poslanec parlamentu za stranu Sloboda a Solidarita (SaS).

„Ja som naozaj s hrozením počúval, keď niekto hovoril, myslím že nórsky premiér, o teórii Európa plus, Európa mínus, Je to taká fluidná Európa, že keď bude treba sa ad hoc priberie k Európskej únii Nórsko a Anglicko. A Európa mínus je mínus Slovensko a Maďarsko. A viete, panebože, len toto nedopusti. Lebo my nie že mesiac, to je týždeň, kým sa to zrúti. A naozaj nám sa môže ľahko stať, my budeme toľko provokovať, toľko ťahať za pačesy, toľko tu mudrovať, že niekto si povie nech tiahnu,“ uviedol Hlina.

Podľa jeho slov sa môže ľahko stať, že zostaneme za plotom. „A my môžeme poslúžiť ako odstrašujúci príklad. To zase majú Číňania, ktorí obrazne hovoria, že zabi sliepku, aby si vystrašil opicu,“ uviedol a dodal, že potom budú napríklad Nemci a Francúzi cez plot pozerať, že ako to dopadne, keď sa to neudrží. „Viete, že choďte sa pozrieť cez ten plot, nechoďte za plot, lebo vám ukradnú aj sliepky, ale cez ten plot sa pozrite. Pozrite, ako dopadnete, keď nepôjdeme v tej línii, že má zmysel to spojenie. Má zmysel to spojenie,“ konštatoval Hlina a hovorí, že súčasnosti keď niekto zavolá z Bruselu, že prší a tam u vás sneží, tak pomaly to berieme ako zasahovanie do vnútorných záležitostí štátu.

V Európskej únii nefunguje podľa Hlinu, že dajte nám peniaze a nič sa nepýtajte a v tejto súvislosti pripomenul aj na sústavné sťažovanie na európsku byrokraciu. „Vy idete do banky, chcete si vybrať svoje peniaze, tak musíte tam tiež absolvovať niečo, vypísať nejaký papier, ‚nalogovať‘ sa elektronicky. A to sú vaše peniaze. A keď idete pre iné peniaze, tak musíte niečo strpieť, že niečo od vás tí ľudia chcú,“ uviedol poslanec.

Podľa Hlinu je však európska byrokracia nižšia, ako tá u nás. „My sme tu papežskejší od pápeža, ale nie s úmyslom ochrániť tie peniaze. Viete, to je ten najhorší paradox. Úmyslom je, aby to išlo tam, kde to má ísť, že vytvorí sa tak ten nepriehľadný priestor, ale dobehlo ich to, že oni ten systém tak sparalyzovali, že my nevieme peniaze čerpať. Jeden na druhého, tretí na štvrtého, jeden sa bojí druhého, jeden nevie, čo má robiť, lebo ten mu ešte nepovedal a na konci toho celého je, že my vraciame peniaze, my nevieme čerpať alebo ich míňame na hlúposti,“ povedal.

