Energopomoc pre zákazníkov značiek ZSE a VSE

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo systém pre cielenú pomoc štátu domácnostiam s vysokými cenami energií.
Foto: Getty Images
Adresná energopomoc je určená domácnostiam, ktorým ich finančná situácia sťažuje zvládanie zvýšených nákladov na energie – za elektrinu, zemný plyn a teplo dodávané prostredníctvom centrálneho zásobovania tepla. Energopomoc bude v prípade elektriny a plynu poskytovaná prostredníctvom kompenzovanej ceny priamo na faktúre od dodávateľa. V prípade tepla formou energopoukážky.

Naša spoločnosť týmto informuje svojich zákazníkov – zákazníkov značiek ZSE a VSE, že energopomoc v prípade elektriny a plynu sa neposkytuje formou energopoukážky. Bude zohľadnená v novom rozpise zálohových platieb a následne bude uvedená vo vyúčtovacej faktúre. Preto nie je potrebné navštevovať naše centrá či kontaktovať zákaznícke linky a dopytovať sa na zasielanie energopoukážok či ďalšie s tým súvisiace otázky.

Pre zákazníkov sme pripravili súbor najčastejších otázok a odpovedí týkajúcich sa energopomoci, sú pravidelne aktualizované a nájdu ich na našich web stránkach www.zse.sk a www.vse.sk. Zároveň odporúčame zákazníkom, aby sa registrovali na online účte ZSE, resp. v Moje VSE. Vďaka tomu získajú okamžitý prístup k dôležitým informáciám spojeným so spotrebou elektriny alebo zemného plynu. Napríklad o platbách, faktúrach, spotrebe, ako aj energopomoci.

