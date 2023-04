Vyšetrovanie výbuchov na plynovodoch Nord Stream potvrdilo sabotáž. Špekulácie na to nemajú vplyv, uviedol švédsky prokurátor

Vyšetrovanie vlaňajších výbuchov na plynovodoch Nord Stream podľa švédskeho prokurátora Matsa Ljungqvista potvrdilo, že to bola vážna sabotáž. Uviedol to podľa portálu CNN vo štvrtkovom vyhlásení s tým, že okolnosti zločinu je zložité vyšetriť.

Vyšetrovanie na mieste činu

„Ide o trestný čin, ktorého okolnosti sa ťažko vyšetrujú. Detonácie sa odohrali 80 metrov pod hladinou, na dne Baltského mora,“ vyjadril sa Ljungqvist a dodal, že „incident sa stal otvorenou arénou pre rôzne pokusy o ovplyvňovanie“.

Tieto špekulácie však podľa neho „nemajú vplyv na pokračujúce vyšetrovanie, ktoré sa opiera o fakty a informácie, ktoré vyplynuli z analýz, vyšetrovania na mieste činu a spolupráce s orgánmi vo Švédsku a iných krajinách“.

Nord Stream 1 a Nord Stream 2 sú určené na privádzanie zemného plynu z Ruska do Európy a väčšinovo ich vlastní ruský energetický gigant Gazprom.

Zastavenie dodávok plynu

Cez prvý prúdil plyn do konca augusta, kým Rusko nezastavilo dodávky plynu do Nemecka, druhý nikdy neuviedli do prevádzky.

Výbuchy na nich nastali 26. septembra, pričom spôsobili masívny únik metánu. Vyšetrujú ich Nemecko, Dánsko a Švédsko, no vyšetrovania zatiaľ nepriniesli žiadne verejné presvedčivé dôkazy.

Noviny The New York Times, The Washington Post a nemecké médiá zverejnili minulý mesiac články, v ktorých sa odvolávajú na amerických a ďalších predstaviteľov s tým, že dôkazy ukazujú na „proukrajinskú skupinu“.

Ukrajinská vláda účasť na sabotáži poprela. Ruský prezident Vladimir Putin tieto tvrdenia tiež odmietol ako nezmysel a vyhlásil, že za výbuchmi sú USA.