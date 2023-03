Stoltenberg sa vyjadril k tomu, kto bol za sabotážou plynovodov Nord Stream

Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg upozornil, že sa ešte nepodarilo identifikovať páchateľa sabotáže plynovodov Nord Stream z vlaňajšieho septembra. Vyjadril sa tak v reakcii na medializované správy, podľa ktorých je za útokom proukrajinská skupina. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

„Zatiaľ sme nedokázali identifikovať kto bol za (sabotážou),“ povedal Stoltenberg a dodal, že „pokračujú národné vyšetrovania“ a bolo by podľa neho správne počkať na ich dokončenie.

Denník New York Times v utorok tvrdil, že nové spravodajské informácie, ktoré preverili americkí predstavitelia, naznačujú spojitosť so skupinou lojálnou Ukrajine, ktorá však koná nezávisle od vlády v Kyjeve. Zdroj oboznámený s americkou spravodajskou službou povedal pre CNN, že hodnotenie nie je prevládajúcim názorom spravodajskej komunity a že Spojené štáty zatiaľ neidentifikovali vinníka útoku. Zdroj dodal, že spravodajská komunita nemá žiadne dôkazy o tom, že by ukrajinskí lídri vrátane prezidenta Zelenského vedeli o sabotáži plynovodu alebo sa na nej podieľali.