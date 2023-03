Sabotáž Nord Streamu mohla byť spáchaná pod falošnou vlajkou. Pistorius varuje ľudí, aby nerobili predčasné závery

Ľudia by sa podľa nemeckého ministra obrany mali vyvarovať predčasným záverom o medializovaných správach, podľa ktorých je za vlaňajším útokom na plynovody Nord Stream 1 a 2 proukrajinská skupina. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Boris Pistorius v rozhovore pre rádio Deutschlandfunk povedal, že je možné, že útok bol operáciou pod falošnou vlajkou.

„Mohlo by to byť, a v správach sa to tiež jasne ukázalo, že to bola akcia pod falošnou vlajkou, inými slovami, obviniť proukrajinské skupiny a nechať to tak vyzerať, pravdepodobnosť jedného alebo druhého je rovnako vysoká, takže teraz musíme počkať a uvidíme, ako sa veci vyvinú,“ skonštatoval minister.

Nemecká spolková prokuratúra medzičasom informovala, že v januári prehľadala loď podozrivú z toho, že prevážala výbušniny použité pri septembrových výbuchoch na plynovodoch Nord Stream.

„Vyhodnocovanie zaistených stôp a predmetov pokračuje. Totožnosť páchateľov a ich motívy sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla prokuratúra v stanovisku.