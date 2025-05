„Výkladná skriňa“ Green Dealu skrachovala, všetci sa divia ako za socializmu v ČSSR

„Výkladná skriňa“ Green Dealu Európskej únie, švédsky výrobca elektrobatérií Northvolt, definitívne skrachovala. Ako ďalej uviedol hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda, u fiaska samozrejme nemohol chýbať Volkswagen, ktorý je najväčším akcionárom zbankrotovaného podniku.

„Northvolt na tom bol tak mizerne, že sa aho ni núdzovo nepodarilo predať ani Kórejcom, ani Číňanom, ktorí pritom na starom kontinente expandujú a svoju produkciu elektrobáterií v EÚ rozširujú,“ uviedol na sociálnej sieti Kovanda.

Regulácie a ideológie podľa Kovandu dusia trh

Celá sága Northvoltu je podľa neho tragickým dôkazom úpadku európskeho priemyslu. „Brusel európsky priemysel zavaľuje tažkými reguláciami a ideológiami, takže umŕtvuje prirodzené tržné signály a podnikateľské motivácie. Tak ako za socializmu v ČSSR pred rokom 1989 sa potom všetci divia, prečo to nejde, zatiaľ čo svet uteká. Už chýbajú len prejavy z Červeného Hrádku,“ zdôraznil Kovanda.

O Green deale sa momentálne v Bruseli nehovorí. Ako uviedol v aprílovom rozhovore pre agentúru SITA generálny riaditeľ Rady Európskej únie pre dopravu, energetiku, životné prostredie a vzdelávanie Peter Javorčík, slovné spojenie Green Deale sa stalo nie úplne populárnym slovom.

„Tá politická atmosféra sa veľmi zmenila. Je to už trošku maskované v tom, že sa hovorí skôr clean a nie green, ale do veľkej miery je to stále o dekarbonizácii,“ povedal Javorčík. Momentálne si už podľa neho v Bruseli asi každý priznal, že Green deal nebol najlepší prístup, keď sa hľadelo len na tie zelené ciele.

Zelená rétorika verzus realita vykurovania

Európska únia (ÉU) je plná paradoxov. Výnimkou nie je ani energetika. Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa únia snaží všetkými možnými aj nemožnými prostriedkami odtrhnúť od ruských energií, no vlani sme nakúpili o 18 % viac ruského LNG.

Ako upozornil v rozhovore pre portál SITA Energetika predseda predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu Vojtech Ferencz, Európska únia vymýšľa všelijaké „zelené“ projekty typu Green Deal, pri environmentalistike sa tvári pápežskejšie ako pápež, no polovica Bruselu kúri mazutom. Ťažkým vykurovacím olejom, nepodareným zvyškom frakčnej destilácie ropy.

„Mal som veľa diskusií s lokálnymi obyvateľmi Bruselu a neviem či viete, ale polovica Bruselu je vykurovaná fyzicky topným olejom, takzvaným mazutom. Kde je tá zelená Európa? Kde je ten Green Deal? Ja by som sa úctivo opýtal, pretože spaľovať mazut v terajšom prostredí, keď pomaly Brusel ide regulovať aj tie krby, kachle a neviem čo, kde sa spaľuje drevná hmota. Tak by som povedal, chlapci, tak pozrite sa, čo robíte v Bruseli, čím vykurujete,“ povedal Ferencz. Druhá polovica Bruselu je vykurovaná zemným plynom a podľa Ferencza sa netreba zrejme dvakrát pýtať, odkiaľ ten plyn pochádza.

Green Deal bol od začiatku buď drahý alebo klamlivý

Lukáš Kovanda si myslí, že Európska únia doposiaľ Green Deal praktizovala buď zbytočne draho, čo by bolo prejavom vrcholnej neschopnosti, alebo v súčasnosti len falošne maľuje veci na ružovo. Európska únia podľa neho plánuje ďalší „deal“. Vďaka nemu sa majú znížiť ceny energií.

„Tí istí unijní politici, úradníci, aktivisti a lobisti, ktorých opatrenia z veľkej časti spôsobili fatálnu stratu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, teraz hovoria, že ich zámer „ozeleňovať“ išiel previesť lacnejšie,“ uviedol Kovanda. Európska únia podľa neho neplánuje z hlavného cieľa Green Dealu ani v najmenšom poľaviť. Ale uisťuje, že to teraz pôjde lacnejšie.

„Kto sa nad tým zamyslí, skrátka musí dospieť k záveru, že doposiaľ Green Deal prevádzali zbytočne draho, čo by bolo prejavom vrcholnej nekompetencie samo o sebe, alebo teraz len falošne lakujú veci na ružovo a k žiadnemu zlacneniu energií nedôjde. A pokiaľ áno, dôjde k nemu len za cenu ďalšieho nárastu verejného zadlženia,“ konštatoval Kovanda.

Volania po zrušení či radikálnej úprave

Za zrušenie celého Green Dealu, či minimálne za jeho rekonštrukciu sú aj viacerí slovenskí politici, či už z koalície alebo opozície. Green Deal je podľa podpredsedu kresťanských demokratov Viliama Karasa aj vďaka americkej administratíve prezidenta Donalda Trumpa mŕtvy.

Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas je presvedčený, že Európska únia musí na to tvrdo zareagovať. Jej posledné kroky nepovažuje za dostačujúce.

„S nástupom Donalda Trumpa sa ešte radikálnejšie zmenili okolnosti. EÚ musí urobiť všetko preto, aby zabránila kolapsu automobilového priemyslu, lebo keď nám kľakne automobilový priemysel, s ním sa ako domček z karát zrúti schopnosť EÚ ešte nejakým spôsobom reagovať a udržať si aj sociálny zmier, a vôbec akýkoľvek rozvoj. EÚ ďakuje automobilovému priemyslu za to, čo dosiahla,“ povedal v rozhovore pre portál SITA.

Slovensko sa pripája k poľskej iniciatíve

Poľský prezident Andrzej Duda avizoval, že počas poľského predsedníctva v Európskej únii sa otvorí otázka Green Dealu, ktorý ničí ekonomiku na európskom kontinente. Ako uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba, Slovensko podporí všetky kroky proti Green Dealu, s ktorými príde Poľsko.

„Poľských kolegov som informoval, že za Slovensko podporím, aby tie zásahy boli čo najrozsiahlejšie. Európa si musí uchovať priemyselnú výkonnosť a obstať v konkurencii s ostatnými veľmocami. Slovensku na konkurencieschopnom priemysle musí záležať vzhľadom na našu štruktúru priemyslu ešte viac,“ konštatoval Taraba.

Proti dopadom Green Dealu sa v Európe zdvíha vlna odporu. Poľský premiér Donald Tusk varoval Európsku úniu pred zavedením vlani schváleného nového systému emisných povoleniek. Takzvaný systém ETS2 má od roku 2027 zaťažiť ceny pohonných hmôt a fakticky viac zdaniť domácnosti, ktoré využívajú na kúrenie plyn a uhlie.

Kritika ETS systému rastie aj v Česku

Podľa zástupcov priemyslu, už existujúci systém emisných povoleniek ETS znižuje ich konkurencieschopnosť voči ostatným krajinám sveta. Európska komisia môže byť ku zmenám dotlačená dohodou členských štátov na Rade EÚ, ktorej Poľsko aktuálne predsedá.

Téma Green Dealu je napríklad veľmi výbušná aj v Českej republike. Predseda najsilnejšieho opozičného hnutia ANO Andrej Babiš pre parlamentnými voľbami v ČR opakovane prehlásil, že vstup systému ETS2 do platnosti nepripustí a bude sa s Európskou komisiou radšej súdiť. Podľa europoslanca Alexandra Vondy (ODS) nesmie EÚ politicky ani hospodársky „dovoliť ďalšie zdražovanie základných životných potrieb“.