Prestaňte klamať a povedzte, kto vás riadi, kričal Uhrík v Európskom parlamente - VIDEO

Slovenský europoslanec Milan Uhrík (Republika/Európa suverénnych národov) ostro skritizoval Európsku úniu počas stredajšej debaty v Európskom parlamente. Tá sa týkala postupného ukončenia dovozu ruského plynu, jadrovej energie a ropy sa dotkla sa tiež témy Nord Stream a energetickej suverenity EÚ.

„Prepáčte, ale vy ste v Bruseli už úplne zbláznili?“ začal Uhrík svoje minútové vystúpenie pred plénom a pokračoval: „Zatiaľ čo vy posielate neskutočné miliardy na skorumpovanú Ukrajinu, tak európski občania musia platiť dvoj až trojnásobné ceny za európske energie.“

Európskym predstaviteľom vytkol, že obmedzujú slobodu ľudí a dovoz a vývoz technológií. „Zavádzate sankcie na urán, ropu, plyn, ktoré škodia viac Európe než nejakému Rusku. Zavádzate nezmyselné hospodárske regulácie, ktoré ničia náš priemysel a nútia nás dovážať čoraz viac vecí zo zahraničia.“

Ako je známe, Európska komisia začiatkom tohto mesiaca prijala plán na ukončenie dovozu ruskej energie, no Uhrík s tým nesúhlasí.

„Prestaňte klamať a povedzte na rovinu, kto vás v skutočnosti riadi. Komu v skutočnosti slúžite? Európa to nie je. Pretože keby ste slúžili Európe, tak sa snažíte zabezpečiť pre občanov a priemysel čo najlacnejšie energie, aby sa im čo najlepšie žilo. Presne tak, ako to máme v pláne my v Európe suverénnych národov,“ skonštatoval Uhrík, ktorý je europoslancom druhé funkčné obdobie.