Slovenské firmy nesúhlasia s úplným odstrihnutím od ruských energií, chýbajú dôsledné analýzy i kompenzačné mechanizmy

Slovenské firmy združené v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) nesúhlasia s úplným odstrihnutím sa od ruských energií do roku 2027, ako to vo svojom pláne predstavila Európska komisia.

Navrhovaná iniciatíva Európskej komisie, bez adekvátneho zváženia špecifík regiónu strednej Európy a vnútrozemských krajín, poškodí podľa slovenských zamestnávateľov viac vlastné členské krajiny ako samotnú Ruskú federáciu.

Odmietajú návrh opatrení

Opatrenia týkajúce sa zastavenia dodávok energií by sa mali podľa zamestnávateľov prijímať na úrovni členských štátov.

„Berúc do úvahy kontext vnútorného trhu EÚ a globálny energetický priestor, odmietame návrh opatrení, ktoré zverejnila Európska komisia 6. mája 2025 v pláne na ukončenie dovozu ruských palív. Neakceptujeme takýto postup EÚ, bez relevantných analýz. Opatrenia navrhované v pláne, vzhľadom na ich možný mimoriadny dopad na energetickú bezpečnosť členských štátov EÚ, je nevyhnutné prijímať na úrovni členských štátov prostredníctvom jednohlasnosti,“ napísali slovenskí zamestnávatelia v otvorenom liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a eurkomisárovi pre energetiku Dan Jørgensenovi, ktorý má agentúra SITA k dispozícii.

Plán eurokomisie môže mať výrazný vplyv na ceny energií

Asociácia upozorňuje, že v prípade dovozu energetických komodít z Ruska vzhľadom na ich podiel na celkových dodávkach do EÚ nemožno v súčasnosti hovoriť o závislosti. Práve naopak, dovoz energetických komodít z Ruska predstavuje podľa nich jednu z mála alternatív, ako zabezpečiť energetické zdroje EÚ.

„Zákaz jednej alternatívy by znamenal iba väčšiu závislosť od iného zdroja. Cieľ predpokladaný v pláne sa preto javí byť protichodný so želanou diverzifikáciou zdrojov a posilnením energetickej bezpečnosti EÚ,“ dodali zamestnávatelia. Plán Európskej komisie úplne sa odstrihnúť od ruských energií do dvoch rokov môže mať podľa AZZZ významný vplyv na ceny energií. Plán sa tiež podľa nich javí byť v rozpore so záujmami EÚ v oblasti bezpečnosti dodávok.

„Zraniteľnými sú najmä vnútrozemské krajiny, pre ktoré sú alternatívne zdroje a LNG vzdialenými a neprimerane nákladnými alternatívami, ktoré sa k nim dostanú iba cez niekoľko ďalších tranzitných krajín. Osobitne práve vnútrozemské krajiny vyžadujú flexibilitu pri zabezpečovaní svojej cenovo dostupnej energetickej bezpečnosti, berúc do úvahy ich geografické obmedzenia,“ dodali zamestnávatelia.

Podľa zamestnávateľov chýbajú podrobné analýzy

Postupnému vyraďovaniu ruských energetických zdrojov, ktoré navrhuje Plán, chýbajú podľa slovenských zamestnávateľov podrobné analýzy a v súčasnosti je založený na potenciálnych budúcich scenároch, ktoré sa nemusia naplniť.

„Plán nedostatočne analyzuje dopady na dekarbonizačné ciele EÚ, ktoré v zmysle Európskej zelenej dohody počítajú so zvýšenou spotrebou elektriny. Práve vyššie ceny energií potrebných na zaistenie rastúcej potreby výroby nízkoemisnej elektriny v dôsledku navrhovaných opatrení, by mohli zabrzdiť dosahovanie cieľov EÚ v oblasti klímy,“ myslí si AZZZ.

Využitie zdrojov na pokles cien

Plán podľa nich žiadnym spôsobom nereaguje na to, že analýzy renomovaných poradenských spoločností, akými sú J.P. Morgan a Goldman Sachs, spájajú pokles veľkoobchodných cien plynu k úrovni 20 eur za megawatthodinu s posilnením dodávok plynu cez Ukrajinu v množstvách podobných tým spred roka 2025.

„Na pokles cien je však potrebné využiť všetky dostupné zdroje, čo je presný opak navrhovaných opatrení v zmysle plánu,“ zdôraznili zamestnávatelia.

Prijaté opatrenia

AZZZ očakáva, že akékoľvek konkrétne prijaté opatrenie zo strany EÚ bude vyvážené a založené na dôkladnej analýze jeho potenciálnych ekonomických, právnych, bezpečnostných aj technických vplyvov, starostlivo zvážených so skutočnými prínosmi, ktoré môže priniesť.

„Pri takomto hodnotení by sa mali zvážiť špecifické obmedzenia každého členského štátu vrátane vnútrozemských, ktoré sú najmä v prípade dodávok ropy a plynu osobitne zraniteľné. Právna analýza by mala jasne potvrdiť, že akékoľvek obmedzenie jedného zdroja bez schválenia štandardným sankčným mechanizmom nebude žiadnym orgánom v EÚ ani mimo nej právne vnímané ako obchádzanie práva,“ konštatovali slovenskí zamestnávatelia, ktorí upozorňujú, že pokiaľ budú mať prijaté opatrenia obmedzujúci dopad na slobodu podnikania a legitímne očakávania členských štátov a ich podnikateľských subjektov, musia sa aj prijať primerané kompenzačné mechanizmy.