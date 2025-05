Prelomový slovenský vynález s AI šetrí energiu aj prírodu. Hotely, správcovia bytov a wellnessy usporia až desiatky tisíc eur

Patent od slovenskej spoločnosti Blue Boson, ktorý sa vďaka Water AI stáva prístupným pre každého, prináša revolučné riešenie najmä pre väčšie prevádzky, ako sú hotely, správy budov či wellness centrá.

Znížiť náklady, zvýšiť efektivitu a zároveň prispieť k ochrane životného prostredia. Práve tieto ciele spája prelomová slovenská technológia Blue Boson, ktorá pomocou umelej inteligencie a fyzikálnych princípov mení spôsob, akým pristupujeme k vode, energiám a správe budov. Vhodná je najmä pre hotely, wellness centrá, administratívne a úradné budovy, školy či správcov bytových komplexov, ktorí vďaka nej môžu ušetriť až desiatky tisíc eur ročne – a to bez nutnosti veľkých zásahov do systému.

Slovenský patent, ktorý využíva múdrosť prírody

Za technológiou Blue Boson stojí vynález patentovaný a vyvinutý na Slovensku, ktorý sa vďaka firme Water AI stáva prístupný pre každého. Ako vysvetľuje viceprezident spoločnosti Blue Boson Vladimír Nociar, inšpirácia prišla z prírody:

„Zistili sme, že voda v prírode má úplne iné vlastnosti ako tá, ktorú bežne používame. V prírode je voda živá – a my sme prišli na spôsob, ako túto vitalitu vrátiť späť aj do technických systémov.“

Základom technológie je fyzikálna úprava vody pomocou elektromagnetických vĺn, ktoré menia jej vnútornú štruktúru. Voda tak dokáže absorbovať teplo efektívnejšie, rýchlejšie sa vyparuje či zamŕza a zároveň má menšiu schopnosť vytvárať nánosy ako vodný kameň.

Vladimír Nociar, viceprezident spoločnosti Blue Boson. Foto: Blue Boson

Až 30 – 40 percentná úspora energie v praxi

„Hotelom a administratívnym budovám sa podarilo optimalizovať náklady nad 30 percent,. To je obrovská energetická úspora,“ dodáva Vladimír Nociar.

Zariadenie Blue Boson v kombinácii s AI softvérom, ktorý vyhodnocuje dáta v reálnom čase – od hodinovej predpovede počasia až po správanie užívateľov v budove – môže dosiahnuť až 40 percentnú úsporu energií. V prípade veľkých prevádzok, ako sú hotely a wellnessy, to predstavuje desať tisíce eur ročne.

Tento inteligentný softvér bol vyvinutý v spolupráci s Technickou univerzitou v poľskom Lubline, kde ho tím inžinierov neustále zlepšuje. Umelá inteligencia sa učí a stále zdokonaľuje na základe reálnych údajov z prevádzok, vďaka čomu optimalizuje chod každej budovy presne na mieru.

„Softvér s využitím umelej inteligencie sa učí zo správania budovy aj ľudí – berie do úvahy vietor, vlhkosť, teplotu aj slnečný svit. Vďaka tomu optimalizuje nábeh kúrenia alebo ohrev vody tak, aby sa spotrebovalo minimum energie,“ vysvetľuje Peter Thuranský, obchodný riaditeľ Blue Boson. Aj keď je technológia vyvinutá na Slovensku, úspešne sa testuje a využíva už tri roky v Poľsku. V tamojších budovách priniesla nielen preukázateľné úspory energií, ale aj ekologické výhody a zníženie potreby údržby. „Na Slovensku sme ešte len v štarte, ale v Európskej únii už vidíme reálne výsledky a spokojnosť u desiatky klientov,“ dodáva Thuranský.

Peter Thuranský, obchodný riaditeľ Blue Boson. Foto: Blue Boson

Rozpúšťanie nánosov bez chémie

Okrem energetických úspor je jedným z najväčších benefitov technológie rozpúšťanie vodného kameňa.

„Zmenšené molekuly kovov a minerálov sa neusádzajú – a tie, ktoré už v potrubí sú, sa postupne odlupujú. Nie chemicky, ale prirodzeným fyzikálnym procesom,“ vysvetľuje Peter Thuranský.

Vďaka tomu je možné znížiť alebo úplne eliminovať používanie chemických prostriedkov na čistenie potrubí, čo má pozitívny dopad na technológiu aj životné prostredie. Každý milimeter nánosu totiž znamená približne 10 percentnú stratu tepla, takže ich odstránenie priamo prispieva k ďalšej úspore energie.

Bezúdržbové riešenie, ktoré sa oplatí

Inštalácia systému je rýchla a jednoduchá – trvá len niekoľko hodín. A čo je najdôležitejšie – systém je plne bezúdržbový, nevyžaduje zásahy do existujúcej infraštruktúry a je riadený softvérom s podporou AI.

„Raz ročne spravíme revíziu a AI má v správe univerzita v podstate non stop. Inak ide o systém, ktorý beží sám. Je to fyzikálna úprava vody, nie šarlatánstvo – vykazované úspory energie potvrdzujú laboratórne testy aj dlhodobé dáta,“ zdôrazňuje Vladimír Nociar.

Foto: Blue Boson

Biznis model postavený na dôvere

Zavedenie technológie nie je pre firmy rizikom. Blue Boson pracuje aj s biznis modelom, kde si 50 % zo vzniknutej úspory ponechá klient a 50 % dostane firma ako odmenu. V praxi to znamená, že klient okrem inštalačného poplatku, ktorý sa potom odpočíta z mesačných platieb neplatí nič dopredu – platí len z reálnej úspory, ktorú technológia prinesie.

„Ak klient vďaka nám ušetrí 300 000 eur, polovica ostáva jemu. Nemá žiadne starosti, len zisk,“ hovorí Thuranský.

Ekologický rozmer a ESG budúcnosť

V čase, keď aj menšie firmy budú musieť vykazovať svoje ESG reporty, je technológia Blue Boson silným partnerom. Znižuje uhlíkovú stopu, eliminuje chémiu a zvyšuje environmentálnu hodnotu prevádzky.

„Najekologickejšia energia je tá, ktorá sa nevyrobí. Vďaka našej technológii firmy nielen šetria, ale môžu to uviesť aj vo svojich environmentálnych správach,“ dodáva Nociar.

Foto: Blue Boson

Technológia budúcnosti už dnes

Blue Boson nie je len technologické riešenie – je to filozofia. Voda, ako základ života, sa vďaka tejto technológii stáva inteligentným nástrojom pre zodpovedné podnikanie. „Cieľom našej firmy je byť inovatívny, meniť spoločnosť. Biznis nás má meniť k lepšiemu. Chceme, aby ľudia prostredníctvom našich inovácií vnímali prírodu a tiež dôležitosť ekológie okolo seba. Pracujeme s vodou a voda, to je základ celého bytia na Zemi a my jej vraciame život,“ hovorí viceprezident slovenskej spoločnosti Blue Boson.

Ak ste hotel, wellness alebo spoločnosť, ktorá spravuje budovy a zaujíma vás, ako môžete znížiť náklady, zlepšiť ekologickú stopu a byť pripravení na nové požiadavky trhu, technológia Blue Boson je riešením práve pre vás.

Tento článok vznikol v spolupráci s klientom Blue Boson